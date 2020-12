Beto Preto, secretário de saúde do Paraná, afirmou que o Estado pode publicar ainda nesta semana um decreto que prevê um toque de recolher durante a madrugada no estado. Segundo ele, a medida é para conter a disseminação do coronavírus, que a cada dia registra mais casos no Paraná e, principalmente, em Curitiba. Nesta segunda-feira (30), por exemplo, a capital bateu novo recorde de doentes da covid-19 capazes de transmitir o coronavírus.

“Temos que tomar alguns cuidados com a circulação de pessoas, o que aumenta também circulação do vírus. Uma das hipóteses que estão sendo colocadas em um decreto do governo do estado diz respeito à um bloqueio, um toque de recolher, entre às 23h até 5h do dia seguinte, ate baixarmos esse número”, explicou o secretário em entrevista ao Bom Dia Paraná desta terça-feira. “Queremos diminuir o fluxo de pessoas, para que elas fiquem em casa. É difícil, mas queremos fazer uma estratégia ampla sem atingir a atividade comercial”, ressaltou.

“Pode faltar leitos, mas não é porque não ofertamos, é porque está no limite. Não temos mais equipes. É momento de olhar olho no olho e falar que temos um período dificil nos próximos 20 dias, justamente no período de natal. Se puder, não saia, mas se precisar, saia com a maior proteção possível”, alertou. Nesta segunda-feira a Márcia Huçulak, secretária de saúde de Curitiba, disse que a cidade não tem equipes de saúde para ampliação de mais leitos na capital.

Final de ano sem festejos

O secretário ressaltou a importância de a população cuidar com as festas de final de ano. “Estamos com 500 casos de surtos ativos de coronavírus no Paraná. Surtos familiares, surtos em empresas. Ou seja, o vírus está em transmissão comunitária. É preciso conscientização pública”, alertou. A conscientização é importante justamente entre os jovens, que podem ser os responsáveis por infectar parentes por participarem de festas e aglomerações.