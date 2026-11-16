O Paraná passou a ocupar a quarta posição entre as maiores economias do Brasil, ultrapassando o Rio Grande do Sul. O resultado aparece nos dados mais recentes do Produto Interno Bruto (PIB) dos estados, divulgados na última semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2024, a economia paranaense movimentou R$ 726,63 bilhões, com crescimento real de 3,4% em relação ao ano anterior.

Em 2018, o PIB paranaense era de R$ 440 bilhões. Seis anos depois, chegou a R$ 726,63 bilhões. Para 2026, a projeção do governo estadual é que a economia ultrapasse R$ 800 bilhões. Segundo Ratinho Junior, a expectativa é que o valor praticamente dobre em relação ao início de sua gestão, em 2019.

Investimentos e geração de empregos

O governador atribuiu parte do crescimento à atração de investimentos privados. Desde 2019, segundo o governo estadual, cerca de R$ 400 bilhões foram atraídos para o Paraná, envolvendo setores como indústria automobilística, agronegócio, comércio e turismo.

No segundo trimestre de 2026, o Paraná registrou taxa de desocupação de 3,1%, a menor de sua série histórica, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua Trimestral, do IBGE. O Estado também alcançou o maior número de pessoas ocupadas desde o início da pesquisa, em 2012.

Agronegócio tem participação no resultado

A produção de alimentos é apontada pelo governo estadual como uma das principais atividades da economia paranaense. O setor tem destaque especialmente na cadeia de proteína animal, com participação expressiva da produção de carne de frango.

Em 2025, o Paraná produziu 5 milhões de toneladas de carne de frango, o equivalente a 4,6% da oferta mundial, de acordo com dados divulgados pelo governo estadual. O Estado é o maior produtor nacional da proteína.

A atividade movimenta diferentes etapas da cadeia produtiva, desde a produção agropecuária até o processamento e a comercialização dos alimentos, além de atender aos mercados nacional e internacional.

O fortalecimento do agronegócio e a ampliação da presença do Paraná no comércio internacional estão entre as estratégias citadas pelo governo para impulsionar a economia estadual.