O boletim do coronavírus de quinta-feira (7) da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), com os números de casos e de mortes de covid-19 no Paraná, não foi divulgado. De acordo o governo, problemas técnicos e operacionais inviabilizaram a divulgação dos dados epidemiológicos do coronavírus.

Ainda de acordo com a Sesa, não há previsão para que o problema seja resolvido. “A equipe técnica responsável pelos dados e produção do documento está trabalhando para solucionar os problemas, mas não há previsão de horário para a divulgação do Informe covid-19”, afirma a Secretaria de Saúde, em nota.

Essa não é a primeira vez que a Sesa deixa de divulgar o boletim desde o início da pandemia, em março de 2020. Em agosto, os dados no estado não foram divulgados também por problemas técnicos. À época, a Sesa afirmou que havia inconsistência no sistema. No último boletim divulgado pela Sesa, na quarta-feira (6), o Paraná somava 472.590 pacientes infectados e 8.170 mortes por covid-19 desde o início da pandemia.

Também na quinta-feira (7), o governador Ratinho Jr (PDS) garantiu que a vacinação da Covid-19 começa neste mês de janeiro no estado com vacinas fornecidas pelo Ministério da Saúde, dentro do Plano Nacional de Imunização (PNI). A confirmação foi dada após visita de Ratinho Jr e do secretário de estado de Saúde, Beto Preto, à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, onde será produzida a vacina de Oxford/Astrazeneca.