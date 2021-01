Com mais 3.049 casos confirmados nesta quarta-feira (6), o Paraná chegou a 472.590 infectados pelo coronavírus desde o início da pandemia. Desse total, 312.210 já são considerados recuperados. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Ainda segundo o documento, o estado já contabilizou 8.170 mortes causadas pela Covid-19. As 78 vítimas constantes no boletim, cujos óbitos ocorreram entre 2 de agosto de 2020 e 6 de janeiro de 2021, são 35 mulheres e 43 homens, de 35 a 94 anos.

Atualmente, há 10.028 testes de coronavírus aguardando resultados nos laboratórios. A taxa de ocupação das UTIs SUS exclusivas para a doença está em 78%. Das 1.185 unidades ativadas, 921 estão em uso. Somando todos os tipos de leitos, das redes pública e privada, 2.688 pessoas estão internadas com suspeita ou confirmação da Covid-19 no estado. Confira a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.