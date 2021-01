Nesta quarta-feira (6), a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba registrou 793 novos casos de covid-19 e 17 óbitos em consequência da doença. As mortes diárias têm apresentado redução na comparação com a semana anterior, no entanto os casos ativos da doença – quando há potencial de transmissão do vírus – voltou a aumentar.

Entre os novos óbitos registrados, 12 ocorreram nas últimas 48 horas. As novas vítimas são sete homens e dez mulheres, com idades entre 40 e 88 anos. Dois dos pacientes não apresentavam fatores de risco para complicações da doença. Até agora são 2.304 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Já com relação aos novos casos confirmados, 113.956 pessoas já testaram positivo para a doença em Curitiba, sendo 105.439 sem sintomas da doença e liberados do isolamento.

A taxa de ocupação nesta quarta-feira dos 374 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 77%. No momento restam 87 leitos livres.

Números da covid-19 em 6 de janeiro

793 novos casos confirmados

17 novos óbitos (12 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 113.956

Casos Ativos – 6.213

Recuperados – 105.439

Óbitos – 2.304