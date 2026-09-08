Paraná mantém 3º lugar em ranking de competitividade dos estados

O estado do Paraná se manteve em terceiro lugar no Ranking de Competitividade dos Estados, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) com desenvolvimento técnico da Tendências Consultoria. Desde 2022 o Paraná está estacionado na mesma posição, enquanto Santa Catarina ultrapassou São Paulo e atingiu a liderança pela primeira vez após 14 edições da lista.

A nova edição também reforça a concentração dos estados do Sul e do Sudeste nas primeiras posições do ranking. Além da liderança de Santa Catarina, do Paraná em terceiro lugar, o Rio Grande do Sul alcançou a quarta colocação, depois de passar três anos consecutivos em quinto.

No Nordeste, o Ceará assumiu a liderança regional e subiu três posições no ranking geral, chegando ao 11º lugar e ultrapassando a Paraíba. Na região Norte, o Amazonas também avançou três posições, chegando à 14ª colocação e se tornando o estado mais bem posicionado da região.

Na outra ponta, Pará, Acre e Amapá permaneceram nas três últimas posições do ranking.

O que é o Ranking de Competitividade

O Ranking de Competitividade dos Estados reúne indicadores distribuídos em dez pilares: infraestrutura, sustentabilidade social, segurança pública, educação, solidez fiscal, eficiência da máquina pública, capital humano, sustentabilidade ambiental, potencial de mercado e inovação.

O objetivo é comparar fatores relacionados à capacidade dos estados de atrair investimentos, oferecer serviços públicos e criar condições para o desenvolvimento econômico e social.

O levantamento dá mais peso para os pilares de segurança pública, sustentabilidade social, infraestrutura e educação, seguido por solidez fiscal e eficiência da máquina pública.

A classificação mede o desempenho relativo dos estados no conjunto de indicadores, o que significa que uma mudança de posição não implica necessariamente piora absoluta de quem caiu ou melhora em todos os indicadores de quem subiu. Um estado pode avançar mais rapidamente que outro e ultrapassá-lo mesmo que ambos tenham apresentado melhora em seus dados brutos.

Nas notas finais, a distância entre os dois estados mais competitivos já vinha diminuindo nos últimos anos. Em 2023, São Paulo tinha vantagem de 5,6 pontos sobre Santa Catarina nas notas normalizadas do ranking. A diferença caiu para 2,7 pontos em 2024 e para apenas 1 ponto em 2025. Na edição de 2026, Santa Catarina passou a ter vantagem de 6,4 pontos sobre o estado paulista.

Ranking de Competitividade dos Estados 2026

Posição UF Nota final 1 Santa Catarina 87,06 2 São Paulo 80,68 3 Paraná 76,30 4 Rio Grande do Sul 68,00 5 Espírito Santo 67,24 6 Distrito Federal 62,43 7 Minas Gerais 60,23 8 Goiás 59,46 9 Mato Grosso 59,08 10 Mato Grosso do Sul 55,15 11 Ceará 54,04 12 Paraíba 53,92 13 Rio de Janeiro 50,01 14 Amazonas 48,99 15 Rio Grande do Norte 46,94 16 Sergipe 44,96 17 Pernambuco 43,57 18 Alagoas 42,99 19 Piauí 39,36 20 Rondônia 36,33 21 Bahia 36,11 22 Roraima 35,69 23 Maranhão 34,02 24 Tocantins 33,33 25 Pará 32,81 26 Acre 24,73 27 Amapá 24,50

Fonte: CLP

São Paulo continua líder em áreas estratégicas

A perda da primeira posição geral não significa, porém, que São Paulo tenha deixado de apresentar resultados superiores em áreas importantes.

O estado paulista continua na primeira colocação nos pilares de infraestrutura, educação e sustentabilidade ambiental, ou seja, em três dos dez grandes grupos de indicadores utilizados pelo levantamento.

A queda para o segundo lugar foi influenciada principalmente por perdas relativas em cinco pilares. A maior delas ocorreu em eficiência da máquina pública, área em que São Paulo caiu nove posições. O estado também perdeu posições em capital humano, segurança pública, solidez fiscal e inovação.

Entre os fatores apontados pelo relatório estão quedas relativas nos indicadores de equilíbrio de gênero na remuneração pública estadual, qualidade da informação contábil e fiscal e produtividade dos magistrados e servidores do Judiciário. Em solidez fiscal, houve recuos nos indicadores de taxa de investimentos e sucesso do planejamento orçamentário.

O próprio estudo alerta, no entanto, que a mudança de liderança deve ser interpretada com cuidado. O ranking é construído a partir da posição relativa dos estados e da agregação ponderada de diversos indicadores. Assim, não é possível concluir, apenas pela perda da primeira colocação, que São Paulo tenha se tornado menos competitivo em termos absolutos.