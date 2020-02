A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) monitora desde a noite de quarta-feira (26) mais um caso suspeito de coronavírus no Paraná. A paciente é uma mulher de 29 anos da cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, que esteve recentemente na Itália – país que mais concentra mais casos de coronavírus na Europa, com 12 mortes, e de onde veio o paciente de 61 anos de São Paulo confirmado como o primeiro caso da doença no Brasil.

publicidade

LEIA TAMBÉM – Medo de coronavírus faz máscaras desaparecem das farmácias de Curitiba

De acordo com a Sesa, a mulher buscou atendimento em um hospital particular no último domingo (23) após ficar na Itália entre 12 e 16 de fevereiro. Ela apresentava sintomas clínicos que podem corresponder ao novo coronavírus: febre, dor de gargante e de cabeça.

A paciente está em isolamento domiciliar, sendo acompanhada por uma equipe de saúde. Além disso, foi coletado material para exame no Laboratório Central do Estado (Lacen), cujo resultado deve sair até o fim de semana. Se não for confirmada a infecção pelo Lacen, a prova sera encaminhada para o laboratório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Rio de Janeiro, para avaliação definitiva.

Esse é o segundo caso suspeito de coronavírus investigado pela Sesa nesta semana. Quarta-feira, a secretaria descartou a contaminação de um homem de 50 anos de Guaíra, no Oeste do estado, que também esteve recentemente na Itália.

VEJA MAIS – Sesa está mobilizada para conter coronavírus em Curitiba e todo Paraná

Em Ponta Grossa, este é o segundo caso suspeito. No dia 14 de fevereiro, a Sesa descartou a infecção em um menino de 7 anos que esteve na China, o epicentro do coronavírus. O caso foi acompanhado nove dias por uma equipe de saúde e só foi completamente descartado após exame na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.

Até quarta-feira, o Ministério da Saúde monitorava 20 casos suspeitos de coronavírus no Brasil.

Como prevenir o coronavírus?

Lavar as mãos com frequência, ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento.

Utilizar lenço descartável para higiene nasal.

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir.

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar.

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença.

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações.

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis e após lavar as mãos).