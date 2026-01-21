Paraná inaugura primeira base da Polícia de Fronteira na divisa com São Paulo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Ribeirão Claro, no Norte do Paraná, recebeu nesta quarta-feira (21/01) a primeira Base Operacional do projeto Polícia de Fronteira. A estrutura, localizada próxima à divisa com São Paulo, tem o objetivo de enfrentar o crime organizado, tráfico e contrabando no estado.

O projeto prevê a instalação de 11 bases operacionais físicas e sistemas integrados de informação para permitir a atuação conjunta entre Polícia Militar, Polícia Civil e guardas municipais nas regiões fronteiriças. A estratégia combina alta tecnologia, inteligência policial e patrulhamento especializado.

As bases possuem estrutura com viaturas RAM 3500, armamento de maior calibre como fuzis, e sistemas interoperáveis que integram bases de dados, incluindo as câmeras do programa Olho Vivo.

Durante a cerimônia de inauguração, o secretário da Segurança Pública, Hudson Teixeira, explicou que a criação das bases surgiu após um diagnóstico do cenário criminal e atende a uma solicitação do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

“O objetivo é fazer a proteção não só das nossas fronteiras, como das divisas do nosso Estado com o Sul e Sudeste. O objetivo é combate rigoroso ao crime organizado, coibindo o tráfico de drogas, o tráfico de armas e o contrabando”, detalhou.

Cada base receberá R$ 5 milhões para toda a estrutura, fuzis, cães farejadores e veículos especializados. As próximas unidades já estão em construção em Sengés, Porecatu, Itaguajé, Querência do Norte, Diamante do Norte, Icaraíma, Santa Helena, Capanema, Vitorino e Campo do Tenente.