O Governo do Paraná remanejou R$ 90 milhões dentro do orçamento da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR). A alteração foi formalizada pelo Decreto nº 15.849, assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior em 18 de novembro de 2026 e publicado no Diário Oficial do Estado.

Segundo a Secretaria, a mudança tem caráter exclusivamente técnico e contábil e foi realizada para adequar os registros orçamentários às novas exigências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

O decreto altera o detalhamento de despesas da própria Secretaria, no Gabinete do Secretário. A movimentação envolve R$ 90 milhões em suplementação e o mesmo valor em redução de despesas, sem representar entrada de novos recursos no orçamento estadual.

Na justificativa encaminhada à Tribuna do Paraná, a Seed afirma que o remanejamento não significa retirada de dinheiro da Educação, redução de investimentos ou mudança nas prioridades da pasta. Os valores foram reclassificados dentro das mesmas ações e continuam destinados às finalidades originais.

A Secretaria também afirma que não haverá impacto na execução de obras, programas ou demais ações da Educação. Os cronogramas previstos permanecem inalterados.

A adequação incluiu a inserção dos marcadores 1070 e 1072 na fonte 540 do Fundeb. De acordo com a Seed, os códigos permitem identificar e comprovar a aplicação dos recursos do fundo.

O marcador 1070 identifica os valores destinados à remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Já o marcador 1072 permite acompanhar os recursos relacionados ao percentual de 4% previsto para o Ensino em Tempo Integral.

Divisão dos recursos

Conforme o detalhamento do decreto, os R$ 90 milhões estão distribuídos em duas ações do programa Valorização da Educação Básica. A maior parcela, de R$ 70 milhões, corresponde à ação Magistério. Outros R$ 20 milhões estão vinculados à ação Administrativo.

A Seed esclarece que, nos dois casos, os valores continuam destinados à remuneração dos profissionais da educação, respeitando as regras de aplicação do Fundeb.

O decreto também leva a assinatura do secretário estadual da Fazenda, Norberto Anacleto Ortigara. O texto utiliza como fundamento o artigo 30 da Lei Estadual nº 22.520, de 11 de julho de 2025, e menciona o protocolo nº 25.429.597-3.

A medida entrou em vigor na data da publicação. Segundo a Secretaria da Educação, o ajuste não altera a execução orçamentária das ações previstas pela pasta.