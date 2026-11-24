O Ministério do Trabalho publicou nesta segunda-feira (23) uma portaria com as regras detalhadas para a jornada 5×2, que entra em vigor em 16 de dezembro. O texto complementa o decreto assinado na semana passada e define como funcionarão o cálculo salarial, os dias de descanso e o papel dos acordos coletivos. As informações são da Agência Brasil.

Todos os trabalhadores terão direito a dois dias de folga por semana, cada um com 24 horas seguidas. Um deles deve ser preferencialmente no domingo. Os dias não precisam ser consecutivos, mas devem ocorrer dentro da mesma semana. Acordos coletivos podem distribuir as folgas de forma diferente ao longo do mês, desde que garantam a média de dois dias por semana e concedam ao menos um dia de descanso a cada seis dias trabalhados.

Valor da hora de trabalho sobe com redução de carga

Como o salário mensal será mantido com menos horas trabalhadas, o valor da hora aumenta. A mudança afeta o cálculo de horas extras e adicionais. Hoje, o trabalhador divide o salário por 220 para saber quanto vale sua hora. A partir de 16 de dezembro, o divisor cai para 210. Quem ganha R$ 5,5 mil, por exemplo, terá a hora avaliada em R$ 26,19, contra os atuais R$ 25. Em dezembro de 2027, quando a jornada cair para 40 horas semanais, o divisor será 200 e a hora passará a valer R$ 27,50.

Para trabalhadores pagos por hora, dia, tarefa ou comissão, a portaria prevê regras específicas que garantem a manutenção da remuneração mensal. No caso dos horistas, os dois dias de descanso poderão ser incorporados ao valor da hora trabalhada, com acréscimo de 16,667% sobre o salário-hora normal.

Acordos coletivos perdem validade se forem incompatíveis

Convenções e acordos coletivos poderão definir quando ocorrerão os dias de folga ou estabelecer exceções na distribuição. Se a jornada diária ultrapassar oito horas, a negociação coletiva determinará a compensação. As novas regras não impedem horas extras nem regimes diferenciados previstos em lei.

Cláusulas de acordos coletivos incompatíveis com os novos limites de jornada e descanso deixarão de valer a partir da data em que as obrigações se tornarem exigíveis. Serão consideradas incompatíveis regras que estabeleçam jornada semanal acima do limite constitucional ou menos de dois dias de folga, exceto em regime compensatório. As demais disposições dos instrumentos coletivos e condições mais favoráveis aos trabalhadores ficam preservadas.

O saldo do banco de horas acumulado até 15 de dezembro será compensado ou pago conforme as condições previstas nos acordos vigentes. As horas trabalhadas a partir de 16 de dezembro seguirão os novos limites constitucionais. O ministério ainda publicará portarias complementares sobre compensação de folgas por negociação coletiva, descanso de trabalhadores em afastamento contínuo e aplicação das regras a profissões regulamentadas.