Paraná envia 251 professores para imersão no Canadá com o “Ganhando o Mundo”

Nesta quinta-feira (05), o Museu Oscar Niemeyer (MON) será palco de um evento super importante para 251 professores da rede estadual do Paraná. A partir das 9h30, os docentes selecionados para o Programa Ganhando o Mundo Professor vão participar de um encontro preparatório para o intercâmbio no Canadá.

Pra quem não conhece, essa é a segunda edição do programa, que tem como objetivo turbinar a qualificação dos professores e dar aquele gás na educação pública paranaense através de experiências internacionais.

Durante o encontro no MON, os professores vão receber todo tipo de orientação pré-embarque – desde questões acadêmicas até dicas culturais, passando por informações logísticas e administrativas. É aquele pacotão completo para garantir que a experiência no exterior seja aproveitada ao máximo.

O evento não vai reunir só os professores, não. Também estarão presentes os mentores do programa, os chefes dos Núcleos Regionais de Educação (NREs) e a equipe técnica da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR). E tem figurão confirmado: o vice-governador Darci Piana e o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, vão prestigiar a cerimônia.

A ideia do programa é justamente proporcionar aos professores a chance de dar aquela aprimorada nos conhecimentos e nas práticas pedagógicas, vivenciando um sistema educacional totalmente diferente do nosso.

Para quem quiser acompanhar, o evento acontece no Auditório Poty Lazzarotto do MON, na Rua Marechal Hermes, 999, no Centro Cívico de Curitiba.

