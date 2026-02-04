Paraná sob alertas: chuva intensa ameaça Curitiba enquanto calor atinge interior

O Paraná segue nesta quinta-feira (05/02) sob três diferentes alertas meteorológicos, desenhando um mapa de contrastes climáticos pelo estado. A região leste, incluindo Curitiba, região metropolitana e litoral, está sob aviso laranja, que simboliza perigo para chuvas intensas. Enquanto isso, municípios do oeste e sul paranaense enfrentam uma situação oposta: o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para onda de calor. Completando o cenário, um terceiro aviso, de perigo potencial para chuvas intensas, cobre a parte norte do estado.
O alerta laranja para a capital e litoral permanece válido até às 23h59 desta quinta-feira. A previsão aponta chuvas que podem acumular até 100 milímetros (mm) no dia, acompanhadas por ventos intensos de até 100 km/h. O Inmet destaca os riscos associados a esse cenário: possíveis cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos e árvores, além de alagamentos em diversas áreas.
Para o Norte Pioneiro, Noroeste, Norte Central, Centro Oriental, Centro Ocidental, Sudeste e Centro-Sul, o alerta é amarelo, indicando perigo potencial de chuvas intensas. Nestas regiões, a chuva deve ser menos volumosa, com acumulados de até 50 mm/dia. Os ventos também se apresentam mais moderados, podendo atingir 60 km/h, com baixo risco de corte de energia e alagamentos.
Onda de calor no Paraná
Em contraste com esses cenários de chuva, o outro extremo do Paraná enfrenta calor intenso. Um alerta vermelho de onda de calor, classificado como de “grande perigo” pelo Inmet, foi emitido para as regiões sudoeste, sudeste e centro-sul.
A previsão indica que até sábado (07/02), a temperatura pode ficar 5ºC acima da média histórica para esta época do ano nessas localidades.
Lista de cidades do Paraná sob alerta de onda de calor
Ampére
Barracão
Bela Vista da Caroba
Bituruna
Bom Jesus do Sul
Bom Sucesso do Sul
Chopinzinho
Clevelândia
Coronel Domingos Soares
Coronel Vivida
Dois Vizinhos
Enéas Marques
Flor da Serra do Sul
Francisco Beltrão
General Carneiro
Honório Serpa
Itapejara d’Oeste
Manfrinópolis
Mangueirinha
Mariópolis
Marmeleiro
Nova Esperança do Sudoeste
Palmas
Pato Branco
Pérola d’Oeste
Pinhal de São Bento
Planalto
Porto Vitória
Pranchita
Realeza
Renascença
Reserva do Iguaçu
Salgado Filho
Salto do Lontra
Santa Izabel do Oeste
Santo Antônio do Sudoeste
São João
União da Vitória
Verê
Vitorino