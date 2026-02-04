Paraná sob alertas: chuva intensa ameaça Curitiba enquanto calor atinge interior

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná segue nesta quinta-feira (05/02) sob três diferentes alertas meteorológicos, desenhando um mapa de contrastes climáticos pelo estado. A região leste, incluindo Curitiba, região metropolitana e litoral, está sob aviso laranja, que simboliza perigo para chuvas intensas. Enquanto isso, municípios do oeste e sul paranaense enfrentam uma situação oposta: o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para onda de calor. Completando o cenário, um terceiro aviso, de perigo potencial para chuvas intensas, cobre a parte norte do estado.

O alerta laranja para a capital e litoral permanece válido até às 23h59 desta quinta-feira. A previsão aponta chuvas que podem acumular até 100 milímetros (mm) no dia, acompanhadas por ventos intensos de até 100 km/h. O Inmet destaca os riscos associados a esse cenário: possíveis cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos e árvores, além de alagamentos em diversas áreas.

Para o Norte Pioneiro, Noroeste, Norte Central, Centro Oriental, Centro Ocidental, Sudeste e Centro-Sul, o alerta é amarelo, indicando perigo potencial de chuvas intensas. Nestas regiões, a chuva deve ser menos volumosa, com acumulados de até 50 mm/dia. Os ventos também se apresentam mais moderados, podendo atingir 60 km/h, com baixo risco de corte de energia e alagamentos.

Onda de calor no Paraná

Em contraste com esses cenários de chuva, o outro extremo do Paraná enfrenta calor intenso. Um alerta vermelho de onda de calor, classificado como de “grande perigo” pelo Inmet, foi emitido para as regiões sudoeste, sudeste e centro-sul.

A previsão indica que até sábado (07/02), a temperatura pode ficar 5ºC acima da média histórica para esta época do ano nessas localidades.

Lista de cidades do Paraná sob alerta de onda de calor

Ampére

Barracão

Bela Vista da Caroba

Bituruna

Bom Jesus do Sul

Bom Sucesso do Sul

Chopinzinho

Clevelândia

Coronel Domingos Soares

Coronel Vivida

Dois Vizinhos

Enéas Marques

Flor da Serra do Sul

Francisco Beltrão

General Carneiro

Honório Serpa

Itapejara d’Oeste

Manfrinópolis

Mangueirinha

Mariópolis

Marmeleiro

Nova Esperança do Sudoeste

Palmas

Pato Branco

Pérola d’Oeste

Pinhal de São Bento

Planalto

Porto Vitória

Pranchita

Realeza

Renascença

Reserva do Iguaçu

Salgado Filho

Salto do Lontra

Santa Izabel do Oeste

Santo Antônio do Sudoeste

São João

União da Vitória

Verê

Vitorino