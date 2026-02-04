Temporal em Curitiba registra volume de chuva de intenso a extremo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O temporal que atingiu Curitiba na terça-feira (3/2) registrou volumes de chuva classificados de intensos a extremos, segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Em apenas 10 minutos, os bairros Boa Vista e Centro chegaram a acumular 19 milímetros de precipitação, considerado um volume extremo.

Outras regiões da cidade também registraram acumulados elevados em curtos intervalos de tempo: Cajuru (17 mm), Portão (17,4 mm), Santa Felicidade (17,6 mm), CIC (15 mm) e Alto da XV (16,3 mm). No período de 3 horas, a estação Bigorrilho registrou o maior volume, com 55 mm de chuva.

O meteorologista do Simepar, Lizandro Jacóbsen, explicou que o fenômeno é típico do verão. “Foi uma terça-feira de tempo bem típico de verão, com pancadas fortes de chuva e ocorrência de muitos raios. A chuva foi bastante persistente, principalmente entre 17h e 19h na capital”, afirmou.

O coordenador da Defesa Civil de Curitiba, inspetor Nelson Ribeiro, confirmou a intensidade das chuvas e informou que, apesar dos transtornos, não houve desalojados ou desabrigados. “O total de chuva caída ontem equivale a um terço do que estava previsto chover em todo o mês de fevereiro”, declarou.

Equipes da Prefeitura de Curitiba, incluindo Defesa Social e Trânsito, Defesa Civil, Fundação de Ação Social (FAS), Meio Ambiente, Obras e administrações regionais, foram mobilizadas para atender a população e minimizar os danos materiais causados pelo temporal.