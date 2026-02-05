Ovos de Páscoa já estão à venda em supermercados: Use tecnologia para economizar!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os corredores dos supermercados de Curitiba e de todo o Paraná já ganharam as cores e o aroma da Páscoa. Faltando exatamente dois meses para a celebração, marcada para o dia 5 de abril, as estruturas com as famosas parreiras de ovos de chocolate já estão montadas e disponíveis para o consumidor. A antecipação das redes varejistas visa atrair o cliente que deseja planejar os gastos com antecedência, fugindo da correria e do desabastecimento comum nos dias que precedem a data.

A estratégia de colocar os produtos nas prateleiras ainda no início de fevereiro não é por acaso. Ela permite que as famílias façam o que os especialistas mais recomendam: a pesquisa de mercado. Historicamente, a variação de preços pode ultrapassar em até 300% em itens semelhantes entre um estabelecimento e outro. Nesse cenário, o planejamento financeiro torna-se o principal aliado para quem não quer abrir mão da tradição, mas precisa manter o orçamento sob controle.

Para facilitar essa verdadeira “caça aos preços baixos”, o consumidor paranaense conta com uma ferramenta poderosa na palma da mão: o aplicativo Menor Preço, do programa Nota Paraná. A plataforma permite que o usuário faça uma consulta em tempo real do valor mais barato em um raio de até 20 quilômetros. O funcionamento é simples e prático: basta escanear o código de barras do ovo de páscoa ou digitar o nome do produto para que o app liste os preços praticados nos estabelecimentos próximos, com base nas notas fiscais emitidas recentemente.

Além da economia direta no bolso, o uso do aplicativo incentiva a cidadania fiscal, já que os dados são atualizados conforme as compras são registradas no sistema da Secretaria da Fazenda. Assim, ao encontrar o menor valor para aquele ovo de chocolate favorito ou para a caixa de bombons das crianças, o curitibano garante que o dinheiro renda mais, aproveitando a praticidade tecnológica para vencer a inflação sazonal dos doces.

Com a variedade de marcas, tamanhos e opções que vão desde os clássicos ao público com restrições alimentares, como os ovos sem lactose ou zero açúcar, o segredo da Páscoa em 2026 será a paciência. Utilizar a tecnologia disponível e aproveitar a exposição precoce dos produtos nas lojas são os passos fundamentais para garantir um feriado doce e, acima de tudo, econômico para as famílias paranaenses.

