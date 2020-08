O Paraná registrou nesta quarta-feira (5) mais 2.570 novos casos de coronavírus, segundo aponta o boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde (Sesa). A lista de óbitos por causa da covid-19 também cresceu – mais 35 pessoas morreram da doença no estado, totalizando 2.141 desde o início da pandemia.

Já foram infectados pelo vírus 84.384 paranaenses, dos quais 46.957 (cerca de 56%) são considerados recuperados. Há 5.599 casos suspeitos de coronavírus aguardando resultado de exames. A taxa de ocupação das UTIs SUS exclusivas para covid-19 é de 74%, considerando casos confirmados e suspeitos da doença.

As vítimas que constam no boletim são 17 mulheres e 18 homens, de 28 a 103 anos, que residiam em Curitiba (12), Campo Largo (3), Cascavel (2), Colombo (2), Araucária, Bandeirantes, Castro, Corbélia, Francisco Beltrão, Jandaia do Sul, Londrina, Mandirituba, Pinhais, Piraquara, Rolândia, Salto do Itararé, Santa Cruz de Monte Castelo, São José dos Pinhais, Sengés e Tapejara.