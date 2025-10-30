Paraná conclui leilões de rodovias; veja quem assume o Lote 5, com 433 km

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O grupo Pátria, por meio da empresa Reune Rodovias Holding II S/A, venceu nesta quinta-feira (30/10) o leilão do Lote 5 das Rodovias Integradas do Paraná, realizado na Bolsa de Valores do Brasil (B3), em São Paulo. A proposta apresentou um desconto de 23,83% sobre a tarifa básica de pedágio. Como o desconto oferecido ultrapassa os 18%, a concessionária fará aporte adicional de mais de R$ 399,4 milhões para investimentos futuros.

Esse foi o último lote do pacote de estradas paranaenses a passar pelo leilão. O Lote 5 prevê R$ 6,7 bilhões em obras e R$ 5,2 bilhões em despesas operacionais ao longo de 30 anos, abrangendo 433 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Noroeste do Paraná, conectando Maringá, Campo Mourão, Cascavel e Guaíra.

O grupo Pátria já havia arrematado o Lote 1, o primeiro do novo programa de concessões do Paraná, e também é a concessionária responsável por 473 quilômetros de rodovias federais e estaduais entre Curitiba, Região Metropolitana, Centro-Sul e Campos Gerais do Paraná.

Governador do Paraná, Ratinho Junior ressaltou que o modelo paranaense é inédito no Brasil. “Pela primeira vez, unimos rodovias estaduais e federais em um mesmo pacote, tornando os lotes mais robustos e atrativos para o investidor”, disse.

Trechos que fazem parte do Lote 5

O Lote 5 consolida a etapa final dessa mudança logística e abrange 432,7 quilômetros de estradas nas regiões Oeste e Noroeste, interligando Maringá, Campo Mourão, Cascavel e Guaíra. O contrato prevê R$ 6,7 bilhões em obras e melhorias e R$ 5,2 bilhões em despesas operacionais ao longo do período da concessão. O ciclo principal de obras está previsto entre o terceiro e o sétimo ano do contrato, quando serão executadas grandes intervenções estruturais.

O projeto prevê a duplicação de 238,5 quilômetros de rodovias federais e estaduais, a implantação de 19,9 quilômetros de marginais, 3,7 quilômetros do contorno de Guaíra, 51 interseções em desnível, 17 retornos e rotatórias, 5 passarelas de pedestres, 6 obras de arte especiais, além de 12 quilômetros de ciclovias e um ponto de parada e descanso.

Essas obras se somam à recuperação integral dos pavimentos e à instalação de dispositivos modernos de segurança e monitoramento, como sistemas de detecção automática de incidentes, câmeras de vigilância (CFTV), painéis de mensagem variável e pesagem em movimento.

Entre as principais intervenções estão as duplicações contínuas da BR-163, entre Marechal Cândido Rondon e Guaíra, e da BR-369, entre Campo Mourão e Cascavel, que somam mais de 220 quilômetros de novas pistas duplas, além de trechos urbanos de Campo Mourão na PR-158. O contorno de Guaíra, previsto para o quarto ano do contrato, vai desviar o tráfego pesado da área urbana.

Esses trechos terão 10 bases operacionais e de serviço, ambulâncias para atendimento pré-hospitalar, guinchos leves e pesados, caminhões-pipa e viaturas de inspeção de tráfego.

A concessão também deverá gerar cerca de 96,7 mil empregos diretos e indiretos, beneficiando 16 municípios diretamente atravessados pelas rodovias: Maringá, Floresta, Engenheiro Beltrão, Peabiru, Campo Mourão, Mamborê, Juranda, Ubiratã, Corbélia, Cascavel, Toledo, Quatro Pontes, Marechal Cândido Rondon, Mercedes, Terra Roxa e Guaíra.

Programa rodoviário do Paraná

Com a conclusão deste leilão, o Paraná consolida o maior programa rodoviário da América Latina. O Lote 1 e o Lote 2 estão em operação desde janeiro de 2024, administrados pelos grupos Pátria e EPR, respectivamente. Em abril, tiveram início os contratos do Lote 3 e do Lote 6, sob gestão da Motiva (antiga CCR S.A.) e novamente da EPR. Na semana passada, o Lote 4 foi arrematado pela EPR com deságio de 21,3% e aporte de R$ 390 milhões.