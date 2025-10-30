Operação bloqueia R$ 12 milhões de facção envolvida com tráfico no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta quinta-feira (30/10) foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e bloqueios de bens que somam R$ 12 milhões em três cidades do Paraná. A ação faz parte da Operação Blut, realizada pelo Ministério Público (MP) contra uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro, associação e tráfico de drogas.

A operação foi realizada em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), Cascavel, no oeste, e Londrina, no norte. Segundo o órgão, o objetivo da ação é apurar a atuação de integrantes de uma organização criminosa armada de caráter nacional.

De acordo com o MP, os alvos dos mandados estão ligados à liderança responsável pelo gerenciamento das atividades financeiras da facção criminosa, atualmente custodiada em presídio federal.

Entre os bens com determinação de bloqueio estão dinheiro, veículos e imóveis. Nenhum nome dos envolvidos foi divulgado oficialmente.