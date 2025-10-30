Em seis horas, duas mulheres foram esfaqueadas pelos companheiros na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O município de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), registrou dois casos de violência contra mulher em um intervalo de seis horas na quarta-feira (29/10). Ambas as vítimas foram atingidas por golpes de facas pelos companheiros dentro de casa.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o primeiro caso aconteceu por volta das 11 horas, no bairro Jardim Israelense. A vítima, de 66 anos, foi morta com uma facada no pescoço. O suspeito, de 55 anos, foi preso por volta das 15 horas, no Centro de Curitiba.

O segundo caso foi por volta das 17 horas em uma casa no bairro Costeira. A vítima foi ferida com múltiplos golpes de faca pelo marido, que permaneceu no local até a chegada da Guarda Municipal (GM).

De acordo com o delegado Eduardo Kruger, o suspeito foi conduzido à delegacia e foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. A vítima foi socorrida de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital em estado grave.

As facas usadas nos dois crimes foram apreendidas e 12 testemunhas foram ouvidas. Segundo o delegado, as vítimas eram alvo de ameaças e agressões anteriores, mas não havia registros de denúncia ou pedidos de medidas protetivas.

“Por isso, sempre orientamos que familiares, amigos, vizinhos ou quaisquer pessoas que tenham conhecimento de que uma mulher está sendo vítima de violência doméstica, que façam uma denúncia, mesmo que anônima, pelo telefone 180”, afirma o delegado.