Falsa ameaça

Brincadeira sobre ‘bomba a bordo’ cancela voo no Afonso Pena

Tribuna do Paraná
Por Carol Maltaca Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 30/10/25 15h33
Foto: Depositphotos

Um voo foi cancelado no início da tarde desta quinta-feira (30/10) no Aeroporto Internacional Afonso Pena, localizado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O motivo seria uma suposta bomba dentro da aeronave.

Por volta do 12h, um passageiro teria feito uma “brincadeira” sobre uma possível bomba a bordo. O comentário gerou grande movimentação no local, que levou ao acionamento da Polícia Federal (PF).

Por dez minutos as atividades foram suspensas na região do aeroporto. Entretanto, de acordo com a administração do terminal, após a suposta ameaça ser desclassificada, as operações foram normalizadas. Apenas o voo do passageiro foi cancelado.

A reportagem entrou em contato com a PF para entender mais destalhes do ocorrido, mas até a publicação não teve retorno.

