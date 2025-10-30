Rota do narcotráfico: mega esquema é desmantelado no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na madrugada gelada desta quinta-feira (30/10), por volta das 2h25, mais um flagrante de tráfico movimentou a BR-277, conhecida rota do narcotráfico no Paraná. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um veículo que chamou a atenção dos agentes e, antes mesmo de qualquer revista detalhada, o cheiro característico da maconha já denunciava o que estava por vir.

O motorista, um jovem de apenas 23 anos, não resistiu ao interrogatório e logo confessou que transportava a droga. A vistoria revelou o que os policiais já suspeitavam: diversos fardos de maconha estavam distribuídos pelo interior do veículo, totalizando impressionantes 424 quilos.

Mas as irregularidades não paravam por aí. O automóvel utilizado no transporte possuía registro de furto desde setembro e circulava com placas clonadas. Na revista minuciosa, os agentes encontraram ainda três jogos de placas diferentes, tíquetes de pedágio que revelavam o trajeto percorrido, uma chave de fenda usada para a troca das placas e um celular.

Em depoimento aos policiais, o rapaz contou que retirou o carro já carregado com a droga em Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai, e tinha como destino final a capital paranaense, Curitiba.

O jovem recebeu voz de prisão em flagrante e, junto com todo o material apreendido – incluindo a droga e o veículo furtado – foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil em São Miguel do Iguaçu para os procedimentos legais.