Assaltantes seguem vítima até brechó e são presos em Curitiba

Dois homens foram detidos pela Polícia Civil na quarta-feira (29/10) após cometerem roubo agravado em um brechó localizado na região central de Curitiba. A ação policial aconteceu nas proximidades do 1º Distrito Policial da Capital.

A situação começou quando a vítima, que já havia sido roubada pela dupla, entrou no estabelecimento comercial na tentativa de escapar dos agressores. No entanto, os suspeitos a seguiram para dentro da loja.

“Eles portavam uma faca e estavam ameaçando a vítima, pois pensavam que ela estaria escondendo mais dinheiro além dos valores que já haviam subtraído dela”, explica o delegado Eric Guedes.

Policiais civis que atenderam a ocorrência deram voz de prisão imediata aos dois homens no local. Após os procedimentos legais de polícia judiciária, ambos foram encaminhados diretamente ao sistema penitenciário.

A Polícia Civil reforça a importância da participação da população no combate à criminalidade. Denúncias podem ser feitas anonimamente pelos telefones 197 da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia.

Em situações de flagrante ou crime em andamento, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.