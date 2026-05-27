Paraná aplica 1,7 milhão de doses contra gripe e supera média nacional

O Paraná aplicou 1.783.418 doses da vacina contra a Influenza até 25 de maio, alcançando 39,97% de cobertura vacinal dos grupos prioritários, índice superior à média nacional de 36,24%. A campanha nacional de imunização se encerra em 30 de maio, e as unidades de saúde seguem mobilizadas para ampliar a proteção antes da chegada do inverno.

Os idosos acima de 60 anos lideram a procura com mais de 925 mil aplicações, seguidos pelas crianças de seis meses a menores de seis anos, que receberam 207 mil doses. As informações são da Agência Estadual de Notícias.

Conselheiro Mairinck registra a maior taxa de cobertura vacinal de idosos do Estado, com 82,43% do público-alvo imunizado. Iguatu aparece com 73,36%, seguido por Guapirama com 71,64% e Uniflor com 71,04%.

Na outra ponta, Diamante do Norte apresenta apenas 3,76% de cobertura entre idosos, Mauá da Serra contabiliza 4,58% e Inácio Martins tem 5,73%. Entre as crianças, Porto Rico lidera com 86,75% de cobertura, enquanto Mauá da Serra registra apenas 3,47%.

Curitiba lidera os números absolutos com 195.051 vacinas aplicadas, seguida por Londrina com 66.080 doses e Maringá com 47.761 imunizações. O Estado recebeu 2,8 milhões de doses do Ministério da Saúde, distribuídas aos municípios conforme a necessidade regional.

A população-alvo da vacinação soma 4.815.445 pessoas, incluindo crianças, idosos, gestantes, profissionais de saúde, professores, indígenas, pessoas com doenças crônicas e outros grupos prioritários.