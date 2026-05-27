Acidente na Avenida das Torres gera bloqueio nesta quarta-feira: Trânsito em Curitiba

Um acidente grave na madrugada desta quarta-feira (27/05) exige atenção redobrada dos motoristas que trafegam pela Avenida Comendador Franco, a Linha Verde. Um veículo Audi perdeu o controle na altura da Vila Torres e derrubou uma árvore. Além do impacto, houve vazamento de óleo na pista no sentido São José dos Pinhais. As equipes de trânsito já estão no local para conter o fluxo e realizar a limpeza do asfalto, mas o trecho apresenta lentidão e risco de deslizamentos.

Bloqueio na João da Malta e obras no Xaxim alteram o trânsito nos bairros de Curitiba

O avanço de obras de infraestrutura e pavimentação vai modificar a rotina dos motoristas em diferentes regiões de Curitiba ao longo desta semana. As intervenções concentram-se principalmente nas regiões Sul e Leste da capital, com bloqueios parciais e totais que impactam desde o fluxo de grandes avenidas até o acesso local em bairros residenciais. Confira o cronograma das alterações e planeje seus trajetos.

Obras e Bloqueios

Rua João da Malta de Albuquerque Maranhão

Ocorrência: Bloqueio parcial de tráfego.

Local: Trecho entre as ruas João Lemos dos Santos e Aracari.

Duração: Início nesta semana com previsão de conclusão em agosto. As intervenções diárias acontecem sempre entre 8h30 e 17h.

Impacto: A interrupção é necessária para a implantação de novas galerias pluviais. O motorista deve prever lentidão no horário comercial e dar preferência a rotas alternativas na região.

Rua Eloi Orestes Zeglin (Xaxim)

Ocorrência: Interdição total da via.

Local: Entorno das novas trincheiras da Estação Vila São Pedro.

Duração: Previsão de liberação até o fim da semana, a depender das condições climáticas.

Impacto: O bloqueio ocorre devido aos trabalhos de pavimentação e requalificação asfáltica. A passagem está restrita e liberada exclusivamente para o acesso de moradores locais.