Colégios da rede estadual que oferecem ensino em período integral por meio do programa Paraná Integral vão passar de 17 para 34 instituições em 2021. O modelo, que é ofertado para alunos do Ensino Fundamental (anos finais) e Ensino Médio, conta com educação em turno único e currículo diferenciado. Além de passar mais tempo na escola, os alunos destas escolas têm disciplinas como Projeto de Vida, Empreendedorismo e Programação. Criado neste ano, o programa está presente em 29 municípios do Paraná.

As matrículas para o ano letivo de 2021 nestes colégios estão abertas e podem ser feitas até o dia 18 de dezembro. As matrículas são efetuadas de maneira on-line, na Área do Aluno — uma plataforma da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed-PR) para consulta ao boletim escolar, emissão de declaração de matrícula, solicitação do histórico escolar e atualização cadastral, e são realizadas assim como as matrículas dos colégios estaduais com oferta parcial, selecionando uma instituição que ofereça essa modalidade de ensino (veja abaixo a lista de colégios).

De acordo com o governo estadual, o Paraná Integral funciona de forma diferente das 65 escolas que atualmente ofertam turmas integrais no estado. Os 34 colégios não terão mais turmas de turno matutino e vespertino, apenas turno único (e noturno, nas escolas que o oferecem, para turmas que funcionarão independentemente do programa). Os estudantes do Paraná Integral passarão nove horas diárias no colégio. Esse tempo é dedicado a aulas, atividades extras e intervalos, incluindo quatro refeições durante o período em que estão na instituição.

Novas disciplinas

Além das disciplinas contidas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a grade das escolas do Paraná Integral é composta por disciplinas como Protagonismo, Projeto de Vida, Empreendedorismo, Programação e Tecnologia Computacional para alunos do Ensino Fundamental. No Ensino Médio, os estudantes têm disciplinas como Preparação Pós-Médio, Projeto de Vida e Estudo Orientado.

Nestas escolas, a permanência do corpo docente e equipe gestora será diferente dos demais colégios estaduais, já que os professores das 34 escolas darão aulas apenas em uma instituição. De acordo com a Seed, a proposta visa a criação de um senso de comunidade.

Os colégios ainda contam com um programa de tutoria entre professores e estudantes, além dos Clubes de Protagonismo, que são equipes para estudo de temas de interesse dos alunos, gerenciadas por eles mesmos.

Confira a lista de escolas e cidades com oferta do programa Paraná Integral:

Escolas que adotarão o modelo em 2021

Almirante Tamandaré: C.E. Papa João Paulo I

Andirá: C.E. Barbosa Ferraz

Assaí: C.E. Conselheiro Conselheiro Carrão

Cambé: C.E. Dom Geraldo Fernandes

Campina da Lagoa: C.E. Campina da Lagoa

Campo Largo: C.E. Casemiro Karman

Cruzeiro do Oeste: C.E. Almirante Tamandaré

Curitiba: C.E. Conselheiro Carrão

Guarapuava: C.E. Professor Pedro Carli

Ibiporã: C.E. Teothonio B. Vilela

Ivaiporã: C.E. Barão do Cerro Azul

Loanda: C.E. Guilherme de Almeida

Londrina: C.E. Willie Davids

Pinhais: C.E. Prof. Paulo Freire

Santo Antônio da Platina: C.E. Ubaldino do Amaral

Terra Roxa: C.E. Antonio Carlos Gomes

União da Vitória: C.E. José de Anchieta

Escolas que adotaram o modelo em 2020

Altônia: C.E. Malba Tahan

Assis Chateaubriand: C.E. Padre Anchieta

Barbosa Ferraz: C.E. Machado de Assis Barbosa Ferraz

Cantagalo: C.E. Elenir Linke

Curitiba: C.E. João Bettega e C.E. Santos Dumont

Foz do Iguaçu: C.E. Monsenhor Guilherme e C.E. Pioneiros

Ibiporã: C.E. Jardim San Rafael

Jesuítas: C.E. Humberto de Alencar Castelo Branco

Laranjeiras do Sul: C.E. José Marcondes Sobrinho

Londrina: C.E. Dario Vellozo

Mangueirinha: C.E. Hercilia F. Nascimento

Pitanga: C.E. Professora Julia H. de Souza

Quedas do Iguaçu: C.E. José de Anchieta

Santa Cruz de Monte Castelo: C.E. Constantino Marochi

Umuarama: C.E. Hilda Trautwein Kamal