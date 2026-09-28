Paraná tem alerta para tempestades severas até quarta-feira; veja regiões

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e a Defesa Civil emitiram nesta segunda-feira (28) um Boletim de Gestão de Riscos que aponta para risco de tempestades severas até quarta-feira (30) no Estado.

Uma forte massa de ar quente entre o norte da Argentina e o Paraguai, aliada a um sistema de baixa pressão, manteve o alerta de calor intenso no Paraná, com temperaturas máximas atingindo pelo menos 5 °C acima da média climatológica. A combinação das altas temperaturas com a proximidade de uma frente estacionária (situada entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina) deixou o ambiente propício para a formação de tempestades.

Na tarde desta segunda, alguns municípios do Paraná registraram fortes ventos e chuva. Guarapuava acumulou 13,6 milímetros (mm) em apenas 15 minutos. General Carneiro registrou 36,6 mm e Palmas, 34,6 mm. Em Telêmaco Borba, uma rajada de 73,4 km/h foi registrada às 18h. Em Guarapuava, o vento chegou a 76,3 km/h.

Alerta de tempestades severas nesta terça-feira (29) no Paraná

De acordo com o Simepar, nesta terça-feira (29), o avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil, associado ao desenvolvimento de um ciclone extratropical na costa do Uruguai, vai reforçar o transporte de umidade da Região Amazônica em direção ao Paraná.

Entre a tarde e a noite de terça-feira e a madrugada de quarta-feira (30), todo o estado do Paraná estará sob nível de risco alto para tempestades severas. Há potencial para:

Rajadas de vento pontualmente severas e descargas elétricas atmosféricas;

Queda de granizo e chuva forte de curta duração;

Alagamentos, enxurradas, transbordamento de córregos e destelhamentos;

Queda de árvores/galhos, danos em plantações, redução de visibilidade em rodovias e interrupções na rede elétrica.

+ Leia mais BNDES libera R$ 20 milhões para levar fibra óptica a 10 cidades do PR

Quarta-feira (30): perda de força, mas tempo instável

Já na quarta-feira (30), o boletim indica que a intensidade do risco deve diminuir, porém o tempo continua instável, com pancadas de chuva, temporais localizados e tempestades irregulares.

Nível de Risco Moderado: Metade norte, centro e oeste do Estado (incluindo Querência do Norte, Paranavaí, Umuarama, Maringá, Londrina, Santo Antônio da Platina, Campo Mourão, Manoel Ribas, Telêmaco Borba e Ponta Grossa).

Metade norte, centro e oeste do Estado (incluindo Querência do Norte, Paranavaí, Umuarama, Maringá, Londrina, Santo Antônio da Platina, Campo Mourão, Manoel Ribas, Telêmaco Borba e Ponta Grossa). Nível de Risco Baixo: Faixa sul, sudoeste e leste (incluindo Guaíra, Foz do Iguaçu, Cascavel, Francisco Beltrão, Laranjeiras do Sul, Guarapuava, União da Vitória, Lapa, Curitiba e Paranaguá).