BNDES libera R$ 20 milhões para levar fibra óptica a 10 cidades do PR

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 20 milhões para a Zaaz Telecom expandir a rede de fibra óptica em dez municípios do interior do Paraná. O recurso é parte de uma operação maior, de R$ 131 milhões, financiada pelo Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) e destinada a projetos da empresa também em São Paulo e Minas Gerais.

Com o aporte, a Zaaz prevê construir cerca de 388,3 quilômetros de rede de fibra óptica de alta capacidade para atender Bom Sucesso, Teixeira Soares, Joaquim Távora, Juranda, Manoel Ribas, Piraí do Sul, Pitanga, Prudentópolis, Turvo e Tomazina. A expectativa da empresa é viabilizar até 19 mil novas conexões de internet nos três estados atendidos pelo projeto.

Em uma segunda operação, o BNDES também aprovou R$ 26 milhões em financiamento para a compra de equipamentos e modens da companhia, além de capital de giro para ampliar os serviços de banda larga, telefonia móvel e fixa e soluções para empresas.

“Ao levar internet de alta velocidade para o interior do país, os projetos contribuem para viabilizar a conectividade da população de diferentes cidades, apoiando a educação e os pequenos negócios”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

A Zaaz Telecom integra a Waiken ILW, holding do Grupo Werthein com operações de tecnologia, mídia e conectividade em onze países.