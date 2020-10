Está aberto desde quinta-feira (29) o edital para contratação por meio do Processo Seletivo Simplificado (PSS) de professores temporários para aulas em 2021 no Paraná. Segundo a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná (Seed), as inscrições começam no dia 6 e seguem até o dia 23 de novembro pelo site da organizadora do certame, que irá acontecer no dia 13 de dezembro.

Segundo a Seed, neste ano a novidade é aplicação de uma prova de conhecimento da área em que o professor se inscreveu e pretende dar aula. O edital prevê a oferta de 4 mil vagas, com a possibilidade de ampliação de acordo com a necessidade de substituição na Rede Estadual de Educação.

A taxa de inscrição para o PSS dos professores 2021 varia de R$ 60,00 (para uma disciplina) a R$ 105,00 (para duas disciplinas). São isentos os inscritos no CadÚnico, doadores de sangue e de medula óssea, além de prestadores de serviço da Justiça Eleitoral (como mesários) têm isenção da taxa. A solicitação da taxa de isenção vai das 10h do dia 03 às 18h do dia 06 de novembro.

Prova de títulos

Os candidatos deverão cadastrar seus documentos em ambiente virtual, que vai permitir a anexação de títulos. Esses documentos vão representar até 40 pontos do processo de seleção, valendo diplomas de pós-graduação, como de especialização, mestrado ou doutorado. A prova de títulos compreende também o tempo de serviço – cada ano de magistério vai contar 3 pontos, com máximo de 21 pontos (dentro dos 40 totais).

