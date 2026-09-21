Paraná fica em 1º lugar em ranking nacional que avalia serviços públicos

O Paraná ficou em primeiro lugar geral no Ranking de Eficiência dos Estados (REE-F), estudo nacional elaborado pelo jornal Folha de S.Paulo em parceria com o Datafolha. O levantamento mede a capacidade dos governos estaduais de converter impostos e receitas próprias em atendimento de qualidade à população. Com nota 0,734 na classificação geral — superando Ceará (0,665) e São Paulo (0,637) —, o Paraná se destacou principalmente pelo desempenho na Educação, na qual também alcançou o topo do país.

O Ranking de Eficiência dos Estados varia em uma escala de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior é a capacidade da administração pública de entregar serviços eficientes considerando a receita corrente líquida per capita, que no Paraná é de R$ 5.982.

O cálculo do ranking avalia seis áreas fundamentais: Infraestrutura, Segurança, Finanças, Receita, Educação e Saúde. Os dois últimos itens possuem peso dobrado por, segundo a organização do estudo, impactarem diretamente a vida do cidadão.

Educação puxa resultado

Na área da Educação, o Paraná registrou o indicador de 0,874, a maior pontuação de todo o Brasil e acima da média nacional de 0,502. No ranking, o segundo colocado é São Paulo, com indicador de 0,802.

Conforme o REE-F, o raio-X do ensino paranaense mostra os seguintes itens:

Ensino Fundamental: 92,71% de cobertura das crianças em idade escolar.

92,71% de cobertura das crianças em idade escolar. Ensino Médio: 79,78% dos jovens matriculados na rede.

79,78% dos jovens matriculados na rede. Evasão escolar reduzida: Taxa de abandono de apenas 1,5%.

Taxa de abandono de apenas 1,5%. Qualidade no Saeb: Nota média de 282,37 pontos nas provas de Português e Matemática.

Nota média de 282,37 pontos nas provas de Português e Matemática. Ensino Superior: 143,95 ingressantes por 100 mil habitantes.

Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), o avanço é fruto de um conjunto de medidas integradas, que vão desde o acompanhamento diário da frequência escolar e ações de busca ativa até o reforço pedagógico com dois professores em sala e o uso de recursos de inteligência artificial, como o aplicativo Redação Paraná. Programas como os colégios cívico-militares, o Paraná Integral e o intercâmbio Ganhando o Mundo também complementam a estrutura pedagógica, diz a pasta.

Para alcançar esses índices, o estado destina 22% das despesas públicas para a Educação. O resultado no REE-F reflete outras posições recentes do estado, como o 1º lugar no Ideb 2025 nas três etapas de ensino e os melhores resultados nacionais no Pisa 2025.

Desempenho no raio-X de outras áreas públicas

Confira a posição do Paraná em outros componentes, conforme o levantamento da Folha/Datafolha:

Infraestrutura (2º lugar nacional – nota 0,817): O estado registra 96,28% de atendimento de água encanada, 76,42% de cobertura de rede de esgoto e 48,67% das rodovias avaliadas em bom ou ótimo estado.

Saúde (3º lugar nacional – nota 0,677): Com 12,9% do orçamento aplicado no setor, o Paraná conta com 91,65% de cobertura da atenção primária, 3,26 médicos por 1.000 habitantes, 163,18 leitos por 100 mil habitantes e taxa de mortalidade infantil em 10,7 óbitos por mil nascidos vivos.

Segurança Pública (5º lugar nacional – nota 0,774): O estado destina 9,7% das suas despesas para a área e registra uma taxa de 15,5 homicídios por 100 mil habitantes.

Finanças e Gestão: O estado tem 49,69% da receita líquida comprometida com despesa de pessoal e investimento de 20% do orçamento total com previdência.