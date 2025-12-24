Papa Leão XIV receberá título de Cidadão Honorário do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Papa Leão XIV (Robert Francis Prevost) receberá o título de Cidadão Honorário do Estado do Paraná. A lei, que homenageia o pontífice da Igreja Católica, foi assinada pelo governador Ratinho Junior nesta semana. O projeto é do deputado Ney Leprevost.

A homenagem reconhece a trajetória religiosa, intelectual e humanitária do Papa. Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, Papa Leão XIV é o primeiro pontífice da Ordem de Santo Agostinho e o segundo oriundo do continente americano a assumir o comando da Igreja Católica.

Doutor em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino (Angelicum), em Roma, construiu sólida formação teológica, filosófica e pastoral. Ao longo da trajetória, destacou-se também pela produção acadêmica e pela atuação como professor em instituições de formação religiosa.

Ainda jovem sacerdote, dedicou-se ao trabalho missionário no Peru, onde atuou por décadas junto a comunidades vulneráveis. No país, exerceu funções como formador, professor, pároco, administrador pastoral e, posteriormente, bispo da Diocese de Chiclayo.

Em 2023, foi nomeado prefeito do Dicastério para os Bispos e criado cardeal. Dois anos depois, em 2025, foi eleito Papa. Sua primeira Exortação Apostólica, Dilexi Te, destaca a centralidade da caridade e a defesa da dignidade humana como expressões concretas da fé cristã.

Relação do Papa Leão XIV com o Paraná

A Lei também ressalta a passagem do Papa Leão XIV pelo Paraná. Em 2004, ele visitou comunidades agostinianas em Curitiba, Rolândia e Ponta Grossa, onde celebrou missas, encontrou-se com fiéis e apoiou iniciativas pastorais locais.