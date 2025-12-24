Papai Noel decolou! Veja como rastrear o bom velhinho em tempo real

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Todo Natal, o site de tráfego aéreo Flight Radar monitora o trenó do Papai Noel em tempo real. Este ano não é diferente. Já é possível acompanhar a jornada do bom velhinho ao vivo pelo site do rastreador. Toda a jornada, partindo do Polo Norte, do Papai Noel com suas renas, pode ser acompanhada ao redor do mundo.



Segundo o site, o voo começou às 8 horas UTC do dia 23 de dezembro, quando o Papai Noel passou a aquecer as suas renas e testar o trenó. De acordo com o rastreador, o Papai Noel consegue estender o alcance do seu transponder usando os chifres das renas como antena adicional.

Como rastrear o Papai Noel

É possível acompanhar o voo do bom velhinho em tempo real pressionando o botão 3D no canto inferior esquerdo do painel de informações de voo na web ou no aplicativo.



“A equipe do Papai Noel, feita de mecânicos dedicados ao trenó e especialistas em motores de renas, trabalha o ano todo para garantir que tudo esteja em perfeitas condições para entregas da véspera de Natal”, reforça o site.

Segundo o Flight Radar, o trenó do Papai Noel é a “aeronave em atividade mais antiga do mundo”. “Embora o próprio trenó seja antigo, um nono motor foi adicionado há alguns anos, em condições de voo por instrumentos (IFR) na véspera de Natal, devido à neblina. Essa frente brilhante guia o Papai Noel em todas as vésperas de Natal desde 1939”, explica.