Palcos para shows de verão no Paraná estão quase prontos

Os palcos para os shows do Verão Maior Paraná 2026 estão em fase final de montagem em Matinhos e Pontal do Paraná. A temporada de apresentações começa em 9 de janeiro, com shows de Alok em Matinhos e Luan Pereira e Country Beat em Pontal do Paraná. Ao todo, serão 39 shows nacionais e internacionais gratuitos nas duas cidades litorâneas.

As estruturas deste ano serão maiores que as da edição anterior, com melhorias em som, iluminação e painéis de LED. Em Matinhos, o palco terá 45 metros de largura, 21 metros de altura e 23 metros de profundidade. O número de torres de delay aumentou de 6 para 11, visando melhorar a qualidade do som em toda a extensão da praia.

Em Pontal do Paraná, o palco no Centro de Eventos Marissol também será maior, contando com duas torres de delay e sistemas modernos de som e iluminação. A montagem das estruturas envolveu 55 carretas de equipamentos, incluindo 42 com estruturas metálicas.

Entre as atrações confirmadas estão nomes como Zé Neto e Cristiano, Gusttavo Lima, Ana Castela, Paralamas do Sucesso e artistas internacionais como Gipsy Kings by Andre Reyes e Inner Circle. Os organizadores esperam superar o público de 1,8 milhão de pessoas registrado na edição anterior.

Além dos shows musicais, o evento oferecerá atividades esportivas, aulas de ginástica, recreação infantil e outras atrações em arenas fixas no Litoral e no Noroeste do Estado. As forças de segurança atuarão de forma integrada para garantir a tranquilidade de moradores e turistas durante o evento.