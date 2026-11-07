Ovos encontrados na bagagem de turista começam a eclodir e recebem cuidados no Paraná

Encontrados na bagagem de um turista chinês no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, 47 ovos de aves silvestres brasileiras foram encaminhados para atendimento especializado no Paraná. A apreensão ocorreu na terça-feira (3), e os ovos estão sob os cuidados do Hospital Veterinário da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), em Realeza, no Sudoeste do Estado.
O passageiro pretendia levar os ovos para a Ásia. Depois da apreensão, a Polícia Federal encaminhou o turista à delegacia e acionou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), responsável por dar sequência aos procedimentos administrativos e definir o destino dos animais.
A transferência dos ovos para a universidade foi realizada pelo Instituto Água e Terra (IAT), em parceria com o Ibama, a Polícia Federal e a UFFS. O objetivo foi encontrar um local com estrutura adequada para acompanhar o desenvolvimento dos embriões.
Os ovos pertencem a aves de dois grupos: os psitacídeos, que incluem araras, papagaios e periquitos, e os ramphastídeos, família dos tucanos e araçaris.
Nova apreensão aumentou a demanda por atendimento
A busca por um local para receber os ovos ocorreu em meio a uma demanda elevada por atendimento de animais silvestres na região. Cerca de 15 dias antes, a Polícia Federal já havia apreendido outros 36 ovos durante uma fiscalização em um ônibus.
Com os dois casos, a estrutura regional ficou mais ocupada, reduzindo as possibilidades de encaminhamento para instituições que costumam receber animais nessas situações.
Diante da dificuldade, a equipe regional do IAT em Foz do Iguaçu mobilizou instituições públicas, representantes da sociedade civil e parceiros da iniciativa privada para viabilizar o atendimento dos 47 ovos em Realeza.
Uma empresa privada emprestou a chocadeira usada para manter os embriões em desenvolvimento. Já o transporte até a universidade foi feito pela equipe do IAT.
Filhotes começam a nascer
Os 47 ovos permanecem no Hospital Veterinário da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), em Realeza, onde recebem atendimento especializado e são mantidos em uma chocadeira emprestada por um empreendimento privado. Parte deles já está em processo de eclosão.
O IAT acompanha o nascimento dos filhotes, faz a identificação das espécies e contabiliza os animais sobreviventes. As informações são encaminhadas ao Ibama, responsável pelos procedimentos administrativos, e compartilhadas com a Polícia Federal.
Apreensões envolvem transporte de ovos para a Ásia
Segundo o IAT, as duas apreensões realizadas em um intervalo de aproximadamente 15 dias envolveram turistas chineses que viajavam em direção à Ásia. No caso mais recente, os 47 ovos foram encontrados na bagagem de um passageiro no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.
As ocorrências envolvem o transporte de ovos de aves silvestres nativas para fora do Brasil. A Polícia Federal e o Ibama foram acionados para os procedimentos relacionados aos casos.