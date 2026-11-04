Passageiro é preso com 47 ovos de aves silvestres em aeroporto do Paraná

Uma inspeção de bagagem no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu terminou com a apreensão de 47 ovos de aves silvestres e a prisão de um passageiro. O material foi encontrado na terça-feira (3), quando um homem de 44 anos se preparava para viajar para São Paulo.

A ocorrência foi registrada por volta das 13h. Durante a análise das imagens do raio-X, a equipe de fiscalização identificou objetos que levantaram suspeita e chamou a Polícia Federal (PF).

Raio-X identifica ovos de aves silvestres em bagagem

Os agentes abordaram o passageiro, de nacionalidade chinesa, e efetuaram a prisão. O nome dele não foi divulgado. Ainda não foram informadas as espécies das aves, a procedência dos ovos nem se eles estavam fertilizados.

O destino da viagem era o Aeroporto de Congonhas, na capital paulista. Depois da apreensão, o Ibama foi acionado para ajudar a identificar os ovos e orientar os procedimentos necessários.

O material foi levado à Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), em Realeza, no sudoeste do Paraná, para receber cuidados técnicos.