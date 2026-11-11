Dono da Odonto Excellence vira réu por suspeita de mandar matar diretor da própria empresa

O empresário Oséias Gomes de Moraes, CEO da rede de clínicas odontológicas Odonto Excellence, tornou-se réu na Justiça do Paraná, acusado de ordenar o assassinato de um diretor da própria empresa. José Claiton Leal Machado foi morto a tiros em abril de 2022, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

Segundo a investigação, o crime teria sido motivado por disputas empresariais e pelo receio de Oséias perder o controle da rede de franquias, que possui mais de mil unidades no Brasil e no exterior.

A denúncia do Ministério Público do Paraná (MP-PR), apresentada em junho deste ano, foi recebida pela Justiça na terça-feira (10). O empresário responderá ao processo em liberdade. Ele é acusado de homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima, caracterizado pela emboscada. Em caso de condenação, a pena prevista é de 12 a 30 anos de prisão.

De acordo com a acusação, os desentendimentos começaram após Oséias supostamente descumprir uma promessa de tornar José Claiton sócio da empresa. Diante da situação, o diretor teria aberto uma clínica concorrente, aumentando os conflitos entre os dois.

A investigação aponta ainda que o empresário suspeitava que José Claiton pretendia adquirir a participação societária da então esposa de Oséias, durante o processo de divórcio do casal. Para o Ministério Público, a possibilidade de perder espaço na administração da rede teria contribuído para a decisão de encomendar o assassinato.

Segundo a Polícia Civil, o crime foi planejado com a participação de intermediários, entre eles um pastor que teria ficado responsável por contratar os executores e coordenar a ação. A investigação identificou movimentações bancárias que, conforme os investigadores, relacionam contas controladas pelo empresário ao financiamento da operação.

José Claiton, conhecido como Claus, foi assassinado em 19 de abril de 2022, quando chegava à própria residência, em Ponta Grossa. Ele estava entrando na garagem com o carro, acompanhado da filha, quando foi surpreendido por dois homens armados. A vítima tentou reagir, chegou a entrar em luta corporal com os criminosos, mas acabou rendida e morta a tiros.

O inquérito foi concluído em 2026, após quatro anos de investigações. Durante esse período, a polícia analisou movimentações financeiras, mensagens e depoimentos de testemunhas. Familiares também relataram que José Claiton havia manifestado medo de ser assassinado e apontado Oséias como alguém de quem temia uma possível ameaça. O Ministério Público pede que o empresário seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e solicita indenização mínima de R$ 1 milhão à família da vítima, pelos danos decorrentes do assassinato. O recebimento da denúncia não representa condenação, e a responsabilidade criminal ainda será analisada pela Justiça.

Defesa nega envolvimento e fala em perseguição

O advogado Claudio Dalledone, responsável pela defesa de Oséias Gomes de Moraes, contesta as acusações e afirma que o empresário não teve qualquer participação no assassinato.

“O escritório Dalledone & Advogados Associados, responsável pela defesa de Oséias Gomes de Moraes, manifesta absoluto repúdio à tentativa de transformar uma narrativa investigativa em condenação antecipada.”

A defesa também sustenta que as conclusões apresentadas pelos investigadores não comprovam a participação do empresário no crime.

“Oséias Gomes nega, de forma categórica, qualquer participação, mando, financiamento ou envolvimento no crime que vitimou José Claiton Leal Machado. Trata-se de uma perseguição contra o empresário.”

Em outro trecho do posicionamento, o advogado questiona a interpretação das provas reunidas durante o inquérito.

“A versão apresentada até aqui não resiste a uma análise técnica, ampla e contraditória dos elementos do procedimento. O que se vê é uma interpretação construída a partir de recortes, ilações e conclusões precipitadas, sem a necessária demonstração de que Oséias tenha ordenado, planejado ou custeado qualquer ato criminoso”, destaca.