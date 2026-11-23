O movimento de consumidores nas ruas, shoppings e centros comerciais do Paraná terá reforço no policiamento a partir desta segunda-feira (23). A Polícia Militar iniciou a Operação Natal 2026, que seguirá até 24 de dezembro, com ações voltadas principalmente à prevenção de furtos e roubos durante o período de compras e festividades de fim de ano.

A operação foi lançada oficialmente às 14h, no Parque Barigui, em Curitiba, com mobilizações simultâneas em outras regiões do estado. O planejamento prevê maior presença de policiais em locais de grande circulação, incluindo feiras, parques, praças, corredores comerciais e espaços que recebem apresentações natalinas.

O reforço será realizado com equipes de patrulhamento a pé, viaturas, motocicletas e policiamento montado, além de unidades táticas, bases comunitárias móveis e apoio de aeronaves. A PM também prevê bloqueios de trânsito e utilização de drones para monitorar pontos de maior movimentação.

Compras de Natal terão policiamento reforçado

A concentração de pessoas nas áreas comerciais é uma das principais preocupações da operação. Segundo a Polícia Militar, o planejamento considera indicadores criminais e análises das ocorrências para definir os locais que receberão maior atenção.

Além das regiões centrais das cidades, as equipes poderão atuar em estacionamentos, acessos a estabelecimentos comerciais e locais de eventos natalinos, conforme as necessidades identificadas em cada município.

O objetivo é reduzir oportunidades para crimes patrimoniais, especialmente furtos e roubos, em um período marcado pelo aumento da circulação de consumidores e turistas.

A operação também contará com a participação de efetivo suplementar, além das equipes que já atuam regularmente nas ruas. A PMPR, entretanto, não informou quantos policiais adicionais serão mobilizados nem como o reforço será distribuído entre os municípios.

Ações serão realizadas em todo o Paraná

O policiamento será coordenado pelo Subcomando-Geral da Polícia Militar, com participação dos sete Comandos Regionais e de unidades especializadas do Comando de Missões Especiais (CME) e do Comando de Policiamento Especializado (CPE).

A atuação deverá ocorrer em conjunto com órgãos municipais, outras forças de segurança e representantes do comércio, principalmente para o compartilhamento de informações e a definição de estratégias de prevenção.

Durante a operação, a Polícia Militar também pretende orientar a população sobre cuidados durante as compras e a participação em eventos com grande concentração de pessoas.

As ações estão previstas para continuar até a véspera de Natal, em 24 de dezembro, quando se encerra oficialmente a operação em todo o estado.