A Prefeitura de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, anunciou o cancelamento da 60ª edição da Festa da Uva que estava prevista para fevereiro de 2027. A decisão foi tomada de forma preventiva, diante da previsão de chuvas acima da média e da possibilidade de temporais no Paraná durante o período do evento.

Segundo a administração municipal, a medida considera as projeções do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que indicam a permanência de um El Niño intenso em fevereiro de 2027. A previsão aponta que as chuvas devem continuar acima da média no estado até março do próximo ano.

Previsão de temporais leva Prefeitura de Colombo a cancelar evento

A Prefeitura justificou, em nota enviada à Tribuna do Paraná, que a festa reúne um grande público e conta com diversas atividades ao ar livre. Por isso, o cancelamento busca preservar a segurança dos visitantes, expositores, artistas e trabalhadores envolvidos na realização do evento.

Em comunicado, o município informou que a prioridade da administração neste momento será reduzir os danos provocados pelas chuvas, com atenção especial às famílias afetadas.

A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Paraná acompanha o fenômeno em parceria com o Simepar. O trabalho envolve a avaliação dos riscos de eventos meteorológicos, como chuvas fortes e temporais, além de orientações aos municípios para a adoção de medidas preventivas.

Apesar do cancelamento em 2027, a Prefeitura já projeta a retomada da festa no ano seguinte. A intenção, segundo o comunicado, é realizar em 2028 a “Maior Festa da Uva da História de Colombo”.