Operação apreende carga de açúcar com suspeita de mistura de areia em Paranaguá

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal (PF) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) resultou na apreensão de aproximadamente 48 toneladas de açúcar VHP sob suspeita de adulteração. A carga, que seria exportada pelo Porto de Paranaguá, no Litoral do Paraná, apresentou indícios de fraude durante testes preliminares de pureza.

De acordo com o Mapa, a fiscalização detectou a presença de materiais insolúveis, aparentemente areia, em níveis muito acima do permitido pela legislação. A suspeita é de que o material tenha sido adicionado propositalmente para aumentar o peso da carga, comprometendo os padrões de qualidade exigidos internacionalmente.

Auditores do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (Sipov/PR) coletaram amostras que foram enviadas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Goiás (LFDA/GO). Se confirmada a fraude, a empresa responsável, que já foi autuada, enfrentará sanções administrativas e desdobramentos criminais.

Devido à falta de rastreabilidade do material misturado ao açúcar, o produto foi classificado como um risco à defesa agropecuária. Por segurança, o Mapa deve determinar a destruição total da carga, seguindo as normas ambientais. O nome da empresa não foi divulgado.