Vestibular UFPR 2027: 62 cursos terão pesos diferenciados nas provas

Com o fim das provas específicas, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) definiu as novas regras de pontuação para o Vestibular 2027, que acontece em novembro. Dos 130 cursos de graduação, 62 optaram por atribuir pesos maiores (entre 2 e 2,5) a disciplinas estratégicas da prova objetiva.

A mudança é uma resposta direta à extinção da segunda fase de conhecimentos específicos. Segundo informações da UFPR, agora cabe a cada coordenação de curso decidir quais matérias da prova comum terão maior impacto na nota final do candidato.

A nova relação de disciplinas com peso maior nem sempre coincide com as antigas provas específicas. Cursos que antes não tinham exigências extras agora passam a valorizar áreas específicas, como:

Arquitetura e Urbanismo: Peso 2 para História e Matemática.

Peso 2 para História e Matemática. Enfermagem: Peso 2 para Biologia e Química.

Peso 2 para Biologia e Química. Engenharia de Produção: Peso 2 para Física e Matemática.

Alterações em cursos tradicionais da UFPR

Algumas carreiras de alta concorrência mudaram o foco da avaliação:

Medicina (Curitiba): Substituiu a antiga dobradinha Biologia/Química por Biologia e Língua Portuguesa (Peso 2).

Substituiu a antiga dobradinha Biologia/Química por Biologia e Língua Portuguesa (Peso 2). Direito: O peso maior agora recai sobre Língua Portuguesa e Filosofia (anteriormente, as específicas eram História e Filosofia).

Em contrapartida, cursos como Química e Agronomia (Curitiba), que tradicionalmente aplicavam provas específicas, decidiram não adotar pesos diferenciados nesta edição. Para eles, e para os demais 68 cursos da instituição, todas as questões terão peso 1.

Critérios de escolha

Segundo a UFPR, as coordenações definiram os pesos levando em conta o equilíbrio do processo seletivo e a relevância dos conhecimentos para a base do curso. Nas disciplinas escolhidas, o peso varia de 2 a 2,5, enquanto as demais matérias permanecem com peso padrão 1.

Confira a lista completa para saber quais disciplinas pesam mais no curso que irá escolher. Se ele não estiver na lista, todas as questões da prova terão o mesmo peso.