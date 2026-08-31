Campos Gerais

Ônibus pega fogo após bater contra caminhão e deixa 14 feridos na BR-376

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 31/08/26 07h56
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Fotografia em campo aberto de um trecho de rodovia ao amanhecer sob céu nublado. Em primeiro plano, no lado esquerdo, vê-se a lateral de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF), preta e amarela, com o brasão e a sigla em destaque. À direita, no acostamento, está a carcaça completamente queimada e destruída de um ônibus. Ao fundo, o trânsito de caminhões e outros veículos segue retido pela pista sob luzes acesas.
Acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira em Ortigueira. As 14 pessoas do ônibus tiveram ferimentos leves. Foto: PRF.

Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão deixou 14 pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira (31), na BR-376, em Ortigueira, nos Campos Gerais do Paraná. A colisão aconteceu no quilômetro 360 da rodovia.

Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus seguia de Curitiba para Umuarama quando bateu contra um caminhão que transportava grãos. As 14 pessoas que estavam no ônibus, incluindo o motorista, foram atendidas com ferimentos leves.

As circunstâncias e as possíveis causas da colisão ainda serão investigadas. Após a batida, o ônibus pegou fogo e ficou completamente destruído.

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O trecho da BR-376 precisou ser totalmente interditado durante o atendimento da ocorrência. De acordo com a PRF, as pistas foram liberadas por volta das 6h50. 

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