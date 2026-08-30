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Ônibus de banda gaúcha pega fogo na BR-376 e interdita pista por horas

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 30/08/26 18h04
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Fotografia de um ônibus escuro em chamas no acostamento de uma rodovia sob céu nublado. O veículo está tomado por fogo visível através das janelas e na parte dianteira, emitindo uma densa e grande coluna de fumaça preta que se espalha pelo ar. Em primeiro plano, há um canteiro de grama verde. Ao fundo, ao longo da estrada, veem-se uma ambulância e outros veículos parados com luzes de emergência ligadas, além de uma linha de árvores à beira da pista.
Ônibus pegou fogo na BR-376. Foto: Reprodução/Instagram @grupochamamento. Imagem melhorada com IA.

O ônibus da banda gaúcha Grupo Chamamento pegou fogo na manhã deste domingo (30), no quilômetro 538 da BR-376, próximo à região de São Luiz do Purunã, na Região Metropolitana de Curitiba. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incêndio começou por volta das 7h e interditou totalmente a pista no sentido Ponta Grossa. Equipes do Corpo de Bombeiros também foram acionadas para controlar as chamas.

O que causou o incêndio no ônibus do Chamamento?

As causas do incêndio ainda são investigadas. A primeira hipótese levantada pela PRF é de que uma falha elétrica tenha provocado o início das chamas. A perícia deve analisar o veículo para confirmar a origem do incêndio.

Após o ocorrido, a banda publicou um vídeo nas redes sociais informando que apenas equipamentos foram perdidos. Cerca de 10 pessoas estavam no ônibus e conseguiram deixar o veículo ilesas, levando parte de seus pertences pessoais.

Grupo cria vaquinha para se reerguer

Para ajudar na recuperação dos equipamentos, o Grupo Chamamento anunciou uma vaquinha solidária ainda neste domingo. As doações podem ser feitas pela chave Pix 30.455.289/0001-02.

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