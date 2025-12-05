Onda de calor? Curitiba terá fim de semana com máxima de 30ºC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba enfrentará um fim de semana de calor intenso, com temperaturas máximas beirando os 30ºC, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O calorão promete ser sem chuva, segundo previsão do tempo para Curitiba.

Na sexta-feira (5), o sol predominará em Curitiba, com temperaturas entre os 14 e 26ºC. Londrina.

No sábado (6), o calor se intensificará e a umidade do ar ficará abaixo do ideal. A Defesa Civil recomenda beber bastante água, manter ambientes arejados, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e usar proteção adequada. Curitiba deve registrar 29°C.

O domingo (7) o calor chega com tudo: 30ºC em Curitiba. Segundo a previsão a chuva chega com tudo a partir de segunda-feira, com presença diária pelo menos o dia 14 de dezembro.

“A sexta-feira com nebulosidade e temperaturas mais amenas na RMC, com temperaturas em torno dos 20 °C na região. Em contrapartida, na faixa Oeste do estado, o dia começa mais abafado e os termomêtros já alcançam os 28 °C em algumas cidades da região como Loanda e Altônia”, disse a meteorologista Raíssa Pimentel, do Simepar.

Quando começa o Verão?

O verão no hemisfério Sul terá início em 21 de dezembro, às 12h03, marcando o Solstício de Verão, quando a região recebe maior incidência de luz solar no ano devido à inclinação do eixo da Terra.

