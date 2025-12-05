Atenção, motoristas!

Curitiba terá alterações no trânsito para cinco eventos neste fim de semana

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) de Curitiba informa que haverá alterações no tráfego em diversas ruas da cidade neste fim de semana, devido à realização de cinco eventos. Agentes e monitores de trânsito estarão presentes nos locais para garantir a segurança de todos os envolvidos.

No sábado (6/12), ocorrerão dois eventos: a Carreata do Papai Noel dos Correios, com saída às 10h da sede dos Correios no Centro, e o musical ‘Aviva na Baixada’, das 12h às 23h30 no Estádio Mário Celso Petraglia. Ambos contarão com bloqueios e interdições em vias próximas.

No domingo (7/12), estão programados três eventos: o Jubileu da Esperança da Pastoral da Criança, das 7h às 11h, saindo do Museu da Vida no bairro Mercês; o Pedala Metropolitano, das 7h30 às 13h, na região do Parque da Barreirinha; e a corrida 15K de Santa Felicidade, das 5h30 às 9h20, com largada em frente ao Restaurante Madalosso.

A SMDT recomenda que os motoristas evitem circular pelas regiões afetadas durante os eventos, respeitem a sinalização e sigam as orientações dos agentes de trânsito. Moradores das áreas impactadas terão acesso permitido mediante apresentação de documento que comprove vínculo com o local.

Para informações detalhadas sobre os percursos e horários específicos de cada evento, os cidadãos podem consultar os canais oficiais da Prefeitura de Curitiba.

