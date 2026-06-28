Onça-pintada de 75 kg é capturada em área residencial de Foz do Iguaçu.

Uma onça-pintada de 75 kg foi capturada numa área residencial de Foz do Iguaçu, na região Oeste do estado. O felino foi resgatado na manhã deste domingo (28) por equipes da Polícia Militar Ambiental, do Projeto Onças do Iguaçu e do Refúgio Biológico Bela Vista (Itaipu).

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, a onça foi avistada por moradores da região, escondida embaixo de um varal de roupas. Após o acionamento da polícia, o local foi isolado, permitindo que os profissionais especializados conduzissem o resgate de forma segura.

O animal apresentava ferimentos leves. Após ser sedado e contido, o felino passou por uma avaliação veterinária e recebeu todos os cuidados necessários. A onça será solta em seu habitat natural, seguindo os protocolos de conservação da espécie.