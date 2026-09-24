Oeste do Paraná recebe investimento de R$ 60 milhões e amplia produção de ovos

Céu Azul, no Oeste do Paraná, entrou no radar de um dos maiores investimentos da Mantiqueira Brasil nos próximos anos. A empresa vai aplicar R$ 60 milhões na região para modernizar a operação, ampliar a produção de ovos e expandir o sistema de integração com pequenos produtores rurais. O projeto representa cerca de 11% do plano nacional de R$ 565 milhões anunciado pela companhia até 2028.

Com o aporte, a capacidade estática da operação paranaense passará de 1,8 milhão para 3,1 milhões de aves, um crescimento superior a 70%. A expansão adicionará capacidade equivalente a 1,3 milhão de aves e deverá gerar 80 novos postos de trabalho, sendo 50 diretos e 30 indiretos.

Parte importante do projeto está justamente fora dos portões da unidade. Hoje, a Mantiqueira trabalha com cerca de 90 produtores familiares integrados em Céu Azul. Até o fim de 2026, a expectativa é chegar a aproximadamente 120 propriedades parceiras. Para isso, além da ampliação da estrutura, a área de classificação de ovos foi modernizada com um novo equipamento.

O modelo cria uma relação direta entre o crescimento industrial e a atividade de pequenas propriedades rurais. Na prática, a expansão da empresa abre mercado para famílias que dependem da produção agropecuária como principal fonte de renda e ajuda a dar escala a negócios que, muitas vezes, enfrentam dificuldades para permanecer competitivos.

É também uma questão de continuidade no campo. Entre as produtoras integradas está Vanessa Anderson, parceira da Mantiqueira desde 2023. A propriedade familiar mantém cerca de 40 mil aves e, segundo ela, a atividade passou a representar mais do que uma fonte de renda para a família. “A parceria com a Mantiqueira nos deu condições de tornar a pequena propriedade viável” e abriu uma perspectiva concreta para a sucessão entre gerações.

Expansão de R$ 565 milhões no Brasil

O movimento ocorre dentro de uma expansão maior da Mantiqueira. No Brasil, a companhia anunciou R$ 565 milhões em projetos que deverão acrescentar mais de 7 milhões de aves à capacidade produtiva até 2028. A produção anual projetada deve subir de cerca de 4 bilhões para 6 bilhões de ovos, enquanto os investimentos avançam também em Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Goiás.

No Paraná, a empresa mantém ainda uma unidade em Francisco Beltrão. A estratégia nacional combina aumento de escala, automação e produtos de maior valor agregado. Em Céu Azul, porém, o crescimento tem uma característica particular: parte da nova capacidade será construída junto com dezenas de propriedades familiares, conectando uma indústria de grande porte à economia rural do município.

A expansão também reforça a estratégia da Mantiqueira de ampliar seus negócios para além do ovo in natura. A companhia vem investindo em tecnologia, novos produtos e aplicações para clara e gema, enquanto busca aumentar a participação de categorias de maior valor agregado.

Paraná é um dos estados que vai receber parte dos R$ 565 milhões que a Mantiqueira está investindo em ampliações por todo o Brasil. (Crédito: Divulgação / Mantiqueira)