Obras e manutenção alteram o trânsito em mais de 230 km de rodovias no Paraná

Os motoristas que trafegam pelo interior e pelos principais corredores do Paraná devem redobrar a atenção nesta quinta-feira (10). Diversas frentes de trabalho para restauração do asfalto, ampliação de vias e manutenção de conservação exigem bloqueios parciais e alterações de tráfego. As intervenções ocorrem em pista aberta e podem sofrer alterações no cronograma em caso de chuvas ou baixa visibilidade.

O maior impacto aos condutores concentra-se em trechos com bloqueio de faixas de rolamento e operações pontuais em sistema Pare e Siga, onde o tráfego flutua de forma alternada. As autoridades e concessionárias recomendam reduzir a velocidade nos pontos sinalizados, manter a distância de segurança do veículo à frente e programar viagens com antecedência para evitar eventuais retenções.

Rodovias Federais (BRs)

BR-277 (São José dos Pinhais/Curitiba/Litoral)

Trabalhos de ampliação de capacidade ocupam ambos os sentidos da rodovia do km 68 ao km 83, exigindo atenção dos motoristas nos trechos sinalizados.

BR-376 (Maringá/Paranavaí/Presidente Castelo Branco)

No Contorno Norte de Maringá, ocorrem obras de fresagem e recomposição com bloqueio da Faixa 2 entre o km 12,1 e o km 13,5. Serviços de conservação fecham o acostamento em diversos pontos (km 0 ao km 5 e km 76 ao km 78).

Em Presidente Castelo Branco, a manutenção de uma ponte bloqueia a Faixa 1 no km 144,5. Na região de Paranavaí, Alto Paraná e Nova Esperança (km 108 ao km 130), a implantação de placas restringe o tráfego na via marginal.

BR-153 (Jacarezinho/Tibagi)

Obras de ampliação seguem em andamento ao longo de todo o trecho compreendido entre o km 01 e o km 52, operando em ambos os sentidos.

BR-369 (Cornélio Procópio/Cambará/Londrina)

Frentes de ampliação continuam ativas do km 04 ao km 22 em ambos os sentidos. Serviços de conservação fecham a Faixa 2 na altura do km 112,6, em Uraí, e interditam trechos de acostamento em Cornélio Procópio (km 100 ao km 101) e Londrina (km 148 ao km 153).

Rodovias Estaduais (PRs)

PR-323 (Tapejara/Doutor Camargo/Umuarama)

Trânsito operando em sistema Pare e Siga entre o km 242,05 e o km 242,17, em Tapejara, para reparo no pavimento. Serviços de conservação e corte de árvores causam interdição da Faixa 1 em Maringá (km 146 ao km 147), da Faixa 3 entre Doutor Camargo e Terra Boa (km 183 ao km 184) e do acostamento em diversos trechos nas regiões de Cianorte, Umuarama e Perobal.

PR-182 (Diamante do Norte/Itaúna do Sul)

Retenção com operação em sistema Pare e Siga no km 5 ao km 5,3, em Diamante do Norte. Entre o km 0 e o km 36 (trecho passando por Diamante do Norte, Itaúna do Sul e Nova Londrina), serviços de tapa-buracos bloqueiam a Faixa 1.

PR-986 (Rolândia)

Obras de fresagem e recomposição do pavimento fecham a Faixa 2 na altura do km 10. Serviços de conservação e limpeza também interditam a Faixa 2 do km 5 ao km 6,5.

PR-444 (Arapongas)

Trabalhos de limpeza no sistema de drenagem causam o bloqueio da Faixa 2 do km 11 ao km 14, além de interdição pontual do acostamento no km 1.

PR-317 (Maringá)

Serviços de roçada e manutenção na drenagem da via fecham trechos do acostamento entre o km 100 e o km 113,3.

PR-272/BR-272 (Iporã/Terra Roxa/Guaíra)

Equipes executam roçada e limpeza de canais de drenagem com interdição intermitente do acostamento do km 510 ao km 511 (Iporã) e do km 557 ao km 571 (entre Terra Roxa e Guaíra).