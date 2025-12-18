Obras do Planetário do Parque da Ciência começam em Pinhais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) assinou nesta quinta-feira (18/12) o contrato para a construção do Planetário do Parque da Ciência Newton Freire Maia, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O Consórcio Fundepar Planetário, vencedor da licitação, é formado pelas empresas JNB Construções e Serviços Ltda, Construtora Sandin Ltda e JB Construções e Empreendimentos Ltda. Ele apresentou proposta de R$ 46,47 milhões, com desconto de 7% sobre o valor máximo previsto no edital.

As obras começaram com trabalhadores realizando medições e descarregando materiais no local. O novo Planetário faz parte de um projeto de modernização do Parque da Ciência, visando ampliar a capacidade de atendimento a estudantes, pesquisadores e visitantes, além de promover a popularização da ciência, tecnologia e astronomia.

Detalhes do novo planetário em Pinhais

O projeto prevê edificação com uso de madeira engenheirada, técnica que oferece maior eficiência estrutural e reduz a geração de resíduos em comparação a métodos tradicionais. A obra inclui cúpula de projeção imersiva, auditório, salas expositivas, ambientes pedagógicos e administrativos, totalizando mais de 4,5 mil metros quadrados de área construída.

Além da construção, o projeto contempla a revitalização da trilha do Rio Canguiri, localizada nas dependências do Parque. Em setembro, a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) contratou a empresa alemã Carl Zeiss para fornecer o equipamento de projeção do Planetário, considerado referência mundial em qualidade óptica e imersão.