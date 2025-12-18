Peça ‘Meu Primeiro Papai Noel Surdo’ estreia em Curitiba com foco na inclusão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma nova peça teatral com foco na inclusão estreia neste fim de semana em Curitiba como parte da programação do Natal de Curitiba 2025. ‘Meu Primeiro Papai Noel Surdo’ terá quatro apresentações gratuitas nos dias 20 e 21 de dezembro, na Praça Santos Andrade e no Bosque Alemão.

Com apenas 30 minutos de duração e três atores no elenco, o espetáculo é realizado inteiramente em Língua Brasileira de Sinais (Libras), com tradução para o português oral. A peça conta a história de uma menina surda que questiona por que o Natal é pensado principalmente para ouvintes.

O elenco é formado exclusivamente por artistas surdos, em uma escolha que visa promover representatividade. A dramaturgia, assinada por Jonatas Medeiros, valoriza a expressão corporal e a língua de sinais como patrimônio cultural.

As apresentações acontecem no sábado (20/12) na Casa do Papai Noel da Praça Santos Andrade, e no domingo (21/12) na Casa do Pão de Mel do Bosque Alemão, com sessões às 14h e 16h em ambos os dias. A entrada é gratuita.

Segundo dados do IBGE de 2022, Curitiba tem 20.645 pessoas com limitações auditivas. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano oferece serviços como a Central de Libras para dar suporte a esse público em diversos eventos e situações.