Natal de Curitiba 2025

Peça ‘Meu Primeiro Papai Noel Surdo’ estreia em Curitiba com foco na inclusão

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 18/12/25 11h04
O espetáculo “Meu Primeiro Papai Noel Surdo” será encenado sábado e domingo no Natal da Praça Santos Andrade (20/12) e no Bosque Alemão (21/12). Foto: Divulgação

Uma nova peça teatral com foco na inclusão estreia neste fim de semana em Curitiba como parte da programação do Natal de Curitiba 2025. ‘Meu Primeiro Papai Noel Surdo’ terá quatro apresentações gratuitas nos dias 20 e 21 de dezembro, na Praça Santos Andrade e no Bosque Alemão.

Com apenas 30 minutos de duração e três atores no elenco, o espetáculo é realizado inteiramente em Língua Brasileira de Sinais (Libras), com tradução para o português oral. A peça conta a história de uma menina surda que questiona por que o Natal é pensado principalmente para ouvintes.

O elenco é formado exclusivamente por artistas surdos, em uma escolha que visa promover representatividade. A dramaturgia, assinada por Jonatas Medeiros, valoriza a expressão corporal e a língua de sinais como patrimônio cultural.

As apresentações acontecem no sábado (20/12) na Casa do Papai Noel da Praça Santos Andrade, e no domingo (21/12) na Casa do Pão de Mel do Bosque Alemão, com sessões às 14h e 16h em ambos os dias. A entrada é gratuita.

Segundo dados do IBGE de 2022, Curitiba tem 20.645 pessoas com limitações auditivas. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano oferece serviços como a Central de Libras para dar suporte a esse público em diversos eventos e situações.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.