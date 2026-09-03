Obras de ampliação e detonação afetam rodovias do Paraná nesta quinta (3)

Os motoristas que trafegam pelas rodovias e estradas do Paraná nesta quinta-feira (3) podem enfrentar desvios e bloqueios. A combinação de obras de infraestrutura urbana na Região Metropolitana de Curitiba, serviços de ampliação e pavimentação em grandes corredores rodoviários e bloqueios totais temporários para detonação de rochas no interior do Estado exige paciência de quem precisa pegar a estrada.

As alterações afetam desde o fluxo de entrada na capital até importantes ligações do Centro, Norte e Litoral paranaense. A orientação das autoridades e concessionárias é para que os condutores respeitem a sinalização provisória, reduzam a velocidade nos trechos em manutenção e, quando possível, busquem rotas alternativas para evitar retidos e garantir a segurança.

Confira, a seguir, os principais pontos de atenção nas estradas nesta quinta-feira:

Rodovias Federais (BRs)

BR-376 (São José dos Pinhais)

Bloqueio da faixa da direita e limitação do acesso à Rua Júlio Rocco apenas para trânsito local na região do Cruzeiro, no sentido Curitiba. A intervenção para obras de um novo acesso à marginal prossegue até sexta-feira (4).

BR-277 (São José dos Pinhais/Curitiba/Litoral)

Interdição temporária na alça de acesso para a Rua Niterói, na altura do km 81, no sentido Curitiba, na região do Cajuru. Além disso, a rodovia registra obras de ampliação em ambos os sentidos entre o km 68 e o km 83, além de fresagem do km 26 ao km 28 (sentido Curitiba) e do km 42 ao km 44 (sentido Paranaguá).

BR-153 (Jacarezinho/Tibagi)

Serviços de ampliação de pista em ambos os sentidos ao longo de todo o trecho compreendido entre o km 01 e o km 52.

BR-369 (Cornélio Procópio/Cambará)

Frentes de trabalho para ampliação da rodovia em ambos os sentidos entre o km 04 e o km 22.

Rodovias Estaduais (PRs)

PR-466 (Turvo/Guarapuava)

Bloqueio total temporário nesta quinta-feira (3) no km 227+700, próximo ao Centro de Tratamento de Resíduos em Turvo, das 14h às 17h, para detonação de rochas. Na mesma rodovia, um novo desvio total de tráfego entrou em operação no km 247 (trecho Guarapuava / Palmeirinha).

PR-445 (Londrina)

Interdição total em dois períodos nesta quinta-feira (3) para uso de explosivos entre os distritos de Lerroville e Irerê: das 8h25 às 9h20 (km 40 ao km 44) e das 13h25 às 14h20 (km 40 ao km 45).

PR-151 (Ponta Grossa/Castro)

Trabalhos de fresagem de pavimento localizados no km 234 e no km 310 (este último no sentido Ponta Grossa).

PR-508 (Matinhos)

Serviços de microfresagem com retenção parcial de faixas em ambos os sentidos entre o km 1 e o km 4.