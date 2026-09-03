Trânsito em Curitiba: obras do Inter 2 e recapeamento alteram fluxo nesta quinta (3)

Motoristas e passageiros do transporte coletivo que circulam por Curitiba enfrentam diversas intervenções viárias e obras de infraestrutura nesta quinta-feira (3). Entre as novidades da semana estão bloqueios totais, sinalização reforçada e alterações no sentido de circulação nos bairros Capão Raso, Pinheirinho e Alto Boqueirão, além da continuidade dos trabalhos de ampliação do projeto Novo Inter 2 em importantes corredores de tráfego.

Interdições recentes e alterações de sentido

No bairro Capão Raso, a Rua Antônio de Freitas Barbosa permanece com bloqueio total no trecho compreendido entre as ruas Doutor Manoel Linhares de Lacerda e Tenente Afonso M. R. Cubas. A interdição é motivada por obras na região e tem previsão de permanência até o dia 16 de outubro, prazo sujeita a alterações em caso de chuvas intensas.

No Pinheirinho, a Rua Joaquim Ferreira Bello passou a operar em sentido único no trecho entre a Rua Rosa Tortato e a Rua Germano Erbrecht. A mudança foi implantada para reorganizar o fluxo local e melhorar a segurança dos pedestres.

Já no bairro Alto Boqueirão, a Rua Leocádio Robison de Lima Damázio recebe serviços de implantação de um novo redutor de velocidade na altura do número 2.548, entre as ruas Campo Mourão e Eduardo Pinto da Rocha, provocando interdição parcial da pista com acompanhamento de agentes de trânsito.

Obras do Novo Inter 2 e frentes de trabalho nos bairros

A evolução do projeto Novo Inter 2 mantém bloqueios em grandes vias da cidade. Na Avenida Arthur Bernardes, os impactos concentram-se em dois pontos. No trecho do Campina do Siqueira, a via opera com bloqueio parcial no sentido bairro entre as ruas Tamoios e Tabajaras.

No trecho do Portão, o tráfego no sentido Portão está totalmente interrompido entre a Rua João Alencar Guimarães e a Rua Major França Gomes, com desvio direcionado pelas ruas João Alencar Guimarães, Coronel Airton Plaisant e Major França Gomes.

Ainda na região oeste, a faixa exclusiva para ônibus da Rua General Mário Tourinho continua bloqueada no trecho entre a Rua Major Heitor Guimarães e a Rua Saldanha Marinho, exigindo que os coletivos compartilhem as faixas comuns com os demais veículos.

Por outro lado, a Rua Major Heitor Guimarães teve o trânsito liberado nas pistas principais no cruzamento com a Pedro Viriato Parigot de Souza e a Ivo Zanloreni, restando apenas retenção parcial no meio da interseção.

No Capão Raso, a Rua Professor João Mazzarotto segue totalmente fechada entre a Rua Vereador Adeodato Volpi e a Rua Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas com previsão de término para 22 de setembro. As opções de desvio abrangem as ruas Francisco Raitani, Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas e Rodolpho Senff Junior.

No Centro, a Avenida Presidente Getúlio Vargas prossegue com meia pista interditada no lado esquerdo, entre o Córrego da Vila Izabel e a Rua Coronel Hoche Pedra Pires, em intervenção agendada até 11 de setembro.

Outras frentes de infraestrutura afetam o Guabirotuba, com interdição parcial na faixa da direita da Rua José Rietmeyer rumo à Avenida Senador Salgado Filho, e o Vista Alegre, onde a Rua Doutor Roberto Barrozo permanece com duas faixas bloqueadas entre as ruas Jacarezinho e Tenente João Gomes da Silva.

Manutenção asfáltica e alterações definitivas já consolidadas

Serviços de reciclagem do pavimento prosseguem em ritmo contínuo, sem necessidade de fechamento total das vias, exigindo atenção dobrada dos condutores devido ao compartilhamento da pista com operários e máquinas.

As frentes atuam na Rua Thomaz David Borges (Cajuru), Rua Manoel Vicente de Oliveira Mello (Tarumã), ruas Waldomiro Ribeiro da Fonseca e Pastor Manoel Virgínio de Souza (Capão da Imbuia) e na Rua Francisco de Camargo Pinto (Capão Raso).

No Centro, o fechamento da via lenta da Avenida Sete de Setembro em direção à Praça do Japão tornou obrigatório o desvio pelas ruas Barão do Rio Branco, Visconde de Guarapuava e Lourenço Pinto.

Alterações no direito de preferência vigoram no Santo Inácio (Rua Augusto Ricciardella Correia) e no Uberaba (Rua Lourdes Erzinger Correia), enquanto a implantação de sentido único foi consolidada na Rua Salim Tacla (Cajuru) e nas ruas Roberto Christensen e Luiz Delfino (Portão).