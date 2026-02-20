Número de furtos e roubos cai durante o Carnaval no Litoral do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As forças de segurança do Paraná registraram redução nos principais indicadores criminais durante o Carnaval no Litoral do Estado, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Entre os crimes contra o patrimônio, houve queda de 44,4% nos roubos, passando de nove para cinco ocorrências, e redução de 32% nos furtos, de 100 para 68 casos.

Na área de proteção à pessoa, os casos de violência doméstica apresentaram redução de 32%, passando de 72 para 49 ocorrências. No enfrentamento ao tráfico de drogas, houve aumento de 44,4% nas ocorrências registradas, passando de 18 para 26.

Segundo estimativas da Polícia Militar do Paraná (PMPR), cerca de 629.750 pessoas passaram pelos municípios litorâneos entre sexta-feira (13) e terça-feira (17). O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) realizou 155 salvamentos, sem registro de mortes por afogamento, além de 32.208 ações preventivas nas faixas de areia.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) registrou aumento no número de prisões, que passou de 103 para 118. Os boletins de ocorrência unificados aumentaram de 287 para 322, enquanto os autos de prisão em flagrante passaram de 86 para 110. As medidas protetivas de urgência subiram de 37 para 41.

A Polícia Científica do Paraná (PCIPR) realizou 122 atendimentos periciais em diferentes municípios, incluindo exames em locais de morte, análises balísticas e químicas, genética forense, identificação veicular e lesões corporais.